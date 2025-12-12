Hombre sin hogar arrestado por hurto y dormir en área restringida de tienda en Miami Beach

MIAMI BEACH . - Un hombre fue detenido por la policía de Miami Beach después de ser encontrado durmiendo en un área exclusiva para empleados de un CVS, en un incidente que sorprendió al personal de la tienda .

El suceso ocurrió la madrugada del miércoles en la sucursal ubicada en 306 Lincoln Road, en la ubre turística cuando un trabajador reportó la presencia del sujeto dentro del almacén. Al llegar al lugar, los oficiales detuvieron a Bryan Rizo, de 29 años, quien se negó a colaborar con las autoridades.

A jugar por las imágenes de las cámaras de seguridad de la farmacia, Rizo ingresó a la tienda a las 10:28 p.m. del martes y permaneció dentro hasta las 2:05 a.m., cuando fue descubierto dormido en el área restringida, que se encuentra asegurada con un candado. Durante ese tiempo, el hombre consumió diversos productos cuyo valor total asciende a $180.78, refiere el reporte policial.

Además apuntan, que en las declaraciones del gerente del local se informó que el acusado ya había estado en el establecimiento horas antes. Las grabaciones muestran que entró a las 8:28 p.m. del mismo martes, tomó dos botellas de vino y salió sin pagar, por un valor de $34.98, aseguró.

Los investigadores a cargo del hecho indicaron que Rizo, quien es considerado una persona sin hogar, fue arrestado y procesado en un centro de detención de Miami Beach. Posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo cargos de robo en estructura ocupada y hurto menor, con una fianza fijada en $1,000.

Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan los negocios minoristas en la zona ante episodios de hurto y el acceso a áreas de controladas, especialmente durante la noche. A su vez, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar involucrarse en situaciones de esta índole.”