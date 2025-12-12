viernes 12  de  diciembre 2025
VIOLENCIA

Doctora de Miami enfrenta arresto tras incidente en la autopista Palmetto

Los registros oficiales indican que la acusada identificada como Gisell María Mansur es especialista en medicina interna del hospital Mount Sinai

Gisell María Mansur, de 39 años, fue arrestada tras un incidente que involucró a la policía.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONALES MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Una doctora del sur de Florida fue arrestada el martes luego de un caótico episodio ocurrido en plena hora pico en la autopista Palmetto y la subida de la transitada calle Flagler según informaron las autoridades locales.

Identificada como Gisell María Mansur, de 39 años, ahora enfrenta cargos de agresión, intoxicación desordenada, agresión a un agente de policía y resistencia con violencia. El informe policial indica que la acusada y una amiga habían estado consumiendo alcohol antes de ser recogidas por su esposo, momento en el que se desató una pelea dentro del vehículo en que se transportaban.

Según el reporte de arresto, la pareja de Mansur detuvo el auto cerca de la rampa de salida de West Flagler, donde ella lo golpeó en el rostro antes de subirse al capó del vehículo. Posteriormente, se sentó en uno de los carriles de la autopista, provocando la interrupción total del tráfico.

Al llegar las autoridades, la médica estaba “visiblemente intoxicada”, mientras que la compañera tuvo que ser trasladada a un hospital por embriaguez. Durante la detención,

En la audiencia celebrada el miércoles, la fiscalía detalló que Mansur mostró conductas agresivas, pateando partes del vehículo policial y que escupió “directamente a la cara de un oficial con saliva y sangre, por lo que fue necesario el uso de una pistola eléctrica (Taser) para controlarla”.

Su esposo compareció de forma virtual en la corte, a quien se le preguntó si sentía miedo de su mujer a lo que el respondió: “No, en absoluto. Es mi esposa, la amo. Estoy afuera de la cárcel, esperaba poder verla y llevarla a casa”, refiere el documento legal en el que señala que la fianza fijada fue de $5,650.

Los registros indican que Mansur es especialista en medicina interna del Centro Médico Mount Sinai, donde trabajaba hasta que ocurrió el incidente. Así lo dieron a conocer en un comunicado en el cual recalcaron que “el hecho no ocurrió en sus instalaciones ni involucró a pacientes o personal del hospital”. La institución aseguró que coopera plenamente con las autoridades y reafirmó su compromiso con la seguridad en todas sus áreas.

Una colega de Gisell, contactada por Diario Las Américas y que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato, dijo saber sobre su trabajo subrayando:

“No la conozco en el plano personal, pero ella es una excelente doctora. Cualquiera puede emborracharse o estar atravesando un mal momento. Me parece muy triste cómo el uso indebido de las redes sociales puede influir en la vida de una persona sin tener en cuenta que somos seres humanos y todos enfrentamos días difíciles y situaciones complicadas. A menudo olvidamos que detrás de un profesional hay una persona de carne y hueso lidiando con sus propios demonios. La gente juzga con facilidad, pero esto nos podría pasar a todos.”

Asimismo, esta profesional hizo un llamado a cuidar la salud mental y a buscar ayuda en situaciones de crisis personales.

