Ese es el caso de Óscar Martínez, 75 años de edad y vecino de La Pequeña Habana, que fue ingresado en la institución médica luego de sufrir alta fiebre y malestares generales en su cuerpo.

“Sentí morir pero llegué a tiempo”, señaló el paciente a DIARIO LAS AMÉRICAS. “Rápidamente me atendieron y me ingresaron. Dos días después, cuando la fiebre bajó y me sentí mejor, me dieron el alta. Me dijeron que no había necesidad de tenerme en el hospital. Que si fuera así, tendrían que tener hospitalizados a dos millones de personas en el país”, añadió.

De hecho, el Jackson Memorial Hospital ha suspendido el ingreso por cirugías generales que no sean urgentes, tal como sucedió hace tres meses cuando se esperó la primera avalancha y se creaban salas hospitalarias portátiles en el Miami Beach Convention Center y Miami-Dade Fair Expo Center.

“No estamos en esa situación. Aún tenemos un largo camino por recorrer", aseguró a Local 10 el presidente y director ejecutivo de Jackson Health System, Carlos A. Migoya.

Por ejemplo, según el último reporte de la autoridad de Salud, el 22.34% de las camas en hospitales de Miami-Dade están disponibles, mientras Broward reporta 21.84% y Palm Beach 31.4%.

"Eso nos da tiempo a cambiar (tácticas) y reducir (la cifra) de pacientes (por otras causas) para dejar espacio para los pacientes con COVID", argumentó.

Migoya afirmó que se siente “cómodo” de tener suficientes camas y personal para poder lidiar con el aumento, aunque advirtió que hay que estar vigilante.

"Si esa tendencia (de casos al alza) continuara por un período de tiempo más largo, no sería sostenible", subrayó.

Por otra parte, las autoridades condales y municipales hacen su parte para contrarrestar el aumento de nuevos casos, que parece concentrarse esta vez en personas menores de 50 años.

Las playas fueron cerradas durante el fin de semana largo del 4 de Julio, una orden de uso de mascarillas en lugares públicos fue emitida y un toque de queda ha sido establecido en todo el territorio del condado Miami-Dade hasta nuevo aviso.

Miami-Dade reportó ayer domingo 5 de julio 2.282 nuevos casos, 136 menos que el sábado 4 pero cifra igualmente alta.

De esta manera, Miami-Dade, donde se encuentra la Ciudad de Miami, acumula 47.011 contagios hasta la fecha, así como 1.043 fallecimientos, cinco más que el sábado.

Por otra parte, Florida denota el 20 por ciento de todos los casos de coronavirus en el país, con 200.111 casos acumulados, incluyendo aquellos que han sido curados o han fallecido.