2026: seguridad, protección y servicio

Al comenzar el año 2026, me siento orgullosa de lo que logramos en 2025 y, al mismo tiempo, enfocada en lo que viene. El año pasado demostró algo importante: cuando la seguridad pública se basa en la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración, las comunidades son más seguras y la confianza crece.

Como alguacil , mi visión para 2026 y más allá es un Miami-Dade donde el crimen continúe disminuyendo, la confianza siga fortaleciéndose y la seguridad pública se brinde a través de la prevención, la colaboración y el profesionalismo. En el año que comienza, continuaremos invirtiendo en capacitación, tecnología y vigilancia basada en inteligencia, al tiempo que ampliamos los esfuerzos de prevención y fortalecemos las alianzas con la comunidad. Nuestro enfoque no es solo responder al delito, sino prevenirlo antes de que ocurra, y garantizar que cada residente se sienta seguro, respetado y protegido.

Nuestra visión para el año que viene — Seguridad, Protección y Servicio — no es solo un conjunto de prioridades. Es nuestro compromiso con el pueblo del Condado de Miami-Dade.

La seguridad significa prevención y protección: para los residentes, los visitantes y entre nosotros mismos. En 2025, el crimen disminuyó en todas las categorías principales, incluidos los delitos violentos y contra la propiedad.

Los homicidios se redujeron en un 20 %, de 61 en 2024 a 49 en 2025. Nuestra Oficina de Homicidios cerró 50 investigaciones por asesinato, incluidas algunas de años anteriores, lo que representa un aumento del 47 % en comparación con el mismo período de 2024. La Oficina también registró un aumento del 82 % en su tasa de esclarecimiento de casos de homicidio en 2025 en comparación con 2024. A las familias que han perdido a un ser querido, nada puede reemplazar lo que han perdido, pero nuestros alguaciles trabajan todos los días con determinación y compasión para lograr justicia.

La violencia armada también disminuyó. Los tiroteos con contacto bajaron de 276 en 2024 a 214 en 2025, y los tiroteos sin contacto se redujeron de 284 a 210 (los tiroteos sin contacto implican disparos sin personas heridas; los tiroteos con contacto implican que alguien resulte impactado). En total, esto representa una reducción de 136 tiroteos en un solo año.

Estos resultados no ocurrieron por casualidad. Fueron el resultado de un despliegue más inteligente, inteligencia en tiempo real, patrullajes visibles y relaciones sólidas con la comunidad. También reflejan nuestro enfoque en la prevención: mantener a los jóvenes seguros, comprometidos y en un camino hacia oportunidades, en lugar de la violencia. A través de Operation Safe Summer, anticipamos aumentos estacionales de violencia y respondimos con acciones de cumplimiento específicas. Ese esfuerzo resultó en más de 1,300 arrestos por delitos graves y la incautación de 216 armas de fuego.

También intensificamos nuestros esfuerzos durante la temporada navideña mediante la iniciativa Grinch Busters, realizando 98 arrestos por delitos graves, 68 arrestos por delitos menores y la ejecución de 24 órdenes de arresto. El mensaje es claro: Miami-Dade no es un lugar donde los criminales tengan pase libre.

La protección significa estar preparados y fortalecer alianzas para enfrentar amenazas en constante evolución. Tomamos la capacitación muy en serio y buscamos continuamente mejores herramientas para realizar nuestro trabajo de manera segura y eficaz. También sabemos que la mejor labor policial se realiza junto a la comunidad.

En 2025, cumplimos con mi compromiso de enfrentar la corrupción pública, el fraude en asociaciones de propietarios (HOA) y condominios, y los delitos financieros complejos que afectan con mayor dureza a las familias trabajadoras y a nuestros adultos mayores. De cara a 2026, la Oficina del Alguacil está comprometida con adoptar tecnología, inteligencia artificial y programas de drones para responder con mayor rapidez a emergencias y brindar a los alguaciles y despachadores mejor información en tiempo real. Al invertir en tecnología moderna, invertimos en vecindarios más seguros, una labor policial más inteligente y el bienestar del público y de los profesionales que les sirven todos los días.

El servicio significa recordar por qué portamos esta insignia. Significa tratar a las personas con respeto, compasión y profesionalismo todos los días. El servicio comienza escuchando. En esencia, este trabajo se trata de proteger la vida, la dignidad y los derechos fundamentales que nos unen como comunidad.

La transparencia sigue siendo un pilar fundamental de esta agencia. Publicamos datos sobre el crimen a través de un panel público y, por primera vez en nuestra historia, divulgamos grabaciones de cámaras corporales tras tiroteos en los que participan alguaciles. Desde el comienzo, se han publicado siete videos para que el público pueda ver por sí mismo cómo se desarrollan estos incidentes. Este enfoque refleja nuestro compromiso con la apertura y la confianza pública. La seguridad pública y la vigilancia constitucional no son objetivos opuestos; son inseparables, y estamos comprometidos con ambos.

Estamos agradecidos por un año productivo, pero no hemos terminado. El trabajo continúa. Juntos, mantendremos a Miami-Dade seguro, fuerte y avanzando hacia el futuro. Porque la seguridad pública no es solo un trabajo: es una responsabilidad compartida.