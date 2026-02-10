martes 10  de  febrero 2026
OPINIÓN

2026: seguridad, protección y servicio

La transparencia sigue siendo un pilar fundamental de esta agencia. Publicamos datos sobre el crimen a través de un panel público y, por primera vez en nuestra historia, divulgamos grabaciones de cámaras corporales tras tiroteos en los que participan alguaciles

Rosie Cordero Stutz autor
Diario las Américas | Rosie Cordero Stutz
Por Rosie Cordero Stutz

Al comenzar el año 2026, me siento orgullosa de lo que logramos en 2025 y, al mismo tiempo, enfocada en lo que viene. El año pasado demostró algo importante: cuando la seguridad pública se basa en la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración, las comunidades son más seguras y la confianza crece.

Como alguacil, mi visión para 2026 y más allá es un Miami-Dade donde el crimen continúe disminuyendo, la confianza siga fortaleciéndose y la seguridad pública se brinde a través de la prevención, la colaboración y el profesionalismo. En el año que comienza, continuaremos invirtiendo en capacitación, tecnología y vigilancia basada en inteligencia, al tiempo que ampliamos los esfuerzos de prevención y fortalecemos las alianzas con la comunidad. Nuestro enfoque no es solo responder al delito, sino prevenirlo antes de que ocurra, y garantizar que cada residente se sienta seguro, respetado y protegido.

Lee además
Imagen referencial. 
PREOCUPACIÓN

Alarmante incremento de casos de chikungunya en Miami-Dade, lo asocian con Cuba
Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Nuestra visión para el año que viene — Seguridad, Protección y Servicio — no es solo un conjunto de prioridades. Es nuestro compromiso con el pueblo del Condado de Miami-Dade.

La seguridad significa prevención y protección: para los residentes, los visitantes y entre nosotros mismos. En 2025, el crimen disminuyó en todas las categorías principales, incluidos los delitos violentos y contra la propiedad.

Los homicidios se redujeron en un 20 %, de 61 en 2024 a 49 en 2025. Nuestra Oficina de Homicidios cerró 50 investigaciones por asesinato, incluidas algunas de años anteriores, lo que representa un aumento del 47 % en comparación con el mismo período de 2024. La Oficina también registró un aumento del 82 % en su tasa de esclarecimiento de casos de homicidio en 2025 en comparación con 2024. A las familias que han perdido a un ser querido, nada puede reemplazar lo que han perdido, pero nuestros alguaciles trabajan todos los días con determinación y compasión para lograr justicia.

La violencia armada también disminuyó. Los tiroteos con contacto bajaron de 276 en 2024 a 214 en 2025, y los tiroteos sin contacto se redujeron de 284 a 210 (los tiroteos sin contacto implican disparos sin personas heridas; los tiroteos con contacto implican que alguien resulte impactado). En total, esto representa una reducción de 136 tiroteos en un solo año.

Estos resultados no ocurrieron por casualidad. Fueron el resultado de un despliegue más inteligente, inteligencia en tiempo real, patrullajes visibles y relaciones sólidas con la comunidad. También reflejan nuestro enfoque en la prevención: mantener a los jóvenes seguros, comprometidos y en un camino hacia oportunidades, en lugar de la violencia. A través de Operation Safe Summer, anticipamos aumentos estacionales de violencia y respondimos con acciones de cumplimiento específicas. Ese esfuerzo resultó en más de 1,300 arrestos por delitos graves y la incautación de 216 armas de fuego.

También intensificamos nuestros esfuerzos durante la temporada navideña mediante la iniciativa Grinch Busters, realizando 98 arrestos por delitos graves, 68 arrestos por delitos menores y la ejecución de 24 órdenes de arresto. El mensaje es claro: Miami-Dade no es un lugar donde los criminales tengan pase libre.

La protección significa estar preparados y fortalecer alianzas para enfrentar amenazas en constante evolución. Tomamos la capacitación muy en serio y buscamos continuamente mejores herramientas para realizar nuestro trabajo de manera segura y eficaz. También sabemos que la mejor labor policial se realiza junto a la comunidad.

En 2025, cumplimos con mi compromiso de enfrentar la corrupción pública, el fraude en asociaciones de propietarios (HOA) y condominios, y los delitos financieros complejos que afectan con mayor dureza a las familias trabajadoras y a nuestros adultos mayores. De cara a 2026, la Oficina del Alguacil está comprometida con adoptar tecnología, inteligencia artificial y programas de drones para responder con mayor rapidez a emergencias y brindar a los alguaciles y despachadores mejor información en tiempo real. Al invertir en tecnología moderna, invertimos en vecindarios más seguros, una labor policial más inteligente y el bienestar del público y de los profesionales que les sirven todos los días.

El servicio significa recordar por qué portamos esta insignia. Significa tratar a las personas con respeto, compasión y profesionalismo todos los días. El servicio comienza escuchando. En esencia, este trabajo se trata de proteger la vida, la dignidad y los derechos fundamentales que nos unen como comunidad.

La transparencia sigue siendo un pilar fundamental de esta agencia. Publicamos datos sobre el crimen a través de un panel público y, por primera vez en nuestra historia, divulgamos grabaciones de cámaras corporales tras tiroteos en los que participan alguaciles. Desde el comienzo, se han publicado siete videos para que el público pueda ver por sí mismo cómo se desarrollan estos incidentes. Este enfoque refleja nuestro compromiso con la apertura y la confianza pública. La seguridad pública y la vigilancia constitucional no son objetivos opuestos; son inseparables, y estamos comprometidos con ambos.

Estamos agradecidos por un año productivo, pero no hemos terminado. El trabajo continúa. Juntos, mantendremos a Miami-Dade seguro, fuerte y avanzando hacia el futuro. Porque la seguridad pública no es solo un trabajo: es una responsabilidad compartida.

Temas
Te puede interesar

Comisionado de Miami-Dade impulsa polo aeroespacial y modelo de crecimiento con más empleo y menos impuestos

Represión de Saab evidencia presión sobre el chavismo

La carrera "From Waste to Race 5K" celebrará segunda edición en antiguo vertedero de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

James Fishback, candidato a gobernador de Florida. 
SUCESOS

Candidato a gobernador de Florida denuncia que incendiaron su casa en ataque político

Un pasajero coloca su equipaje en un mostrador de auto check-in de Air Canada en Montreal, Quebec, el 19 de agosto de 2025. video
ALERTA

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible

Te puede interesar

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

Por Daniel Castropé
Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

Imagen referencial. 
DECISIÓN EN CORTE

EEUU puede revocar protección temporal a migrantes de Honduras y Nicaragua

Catherine OHara, legendaria actriz de comedia, muere a los 71 años
DUELO

Confirman que actriz Catherine O'Hara falleció a causa de una embolia pulmonar

Bandera de Cuba. 
DICTADURA

Régimen cubano niega la entrada al país a la Dama de Blanco Leticia Ramos