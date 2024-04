Innovadora estrategia muestra potencial para cáncer de difícil tratamiento

Como resultado, el 83% de los niños que recibieron tratamiento guiado por los resultados de esta estrategia mostraron mejoría, entre ellos Logan Jenner, de 8 años, cuyo tratamiento para leucemia recurrente fue exitoso con la nueva estrategia guiada de Azzam.

“Los resultados son alentadores porque cuando el cáncer regresa, su tratamiento es mucho más difícil. Ver mejoría en el 83 por ciento de los pacientes es sumamente prometedor”, afirmó Azzam, profesora asistente de ciencias de salud ambiental de la Facultad Robert Stempel de Salud Pública y Trabajo Social de FIU y miembro de la junta de la Sociedad para la Medicina de Precisión Funcional (Society for Functional Precision Medicine), quien dirigió el estudio. “Esta podría ser la manera de transformar el cáncer en una enfermedad más manejable”.

Aproximadamente 2 millones de personas reciben un diagnóstico de cáncer cada año en Estados Unidos, según el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute). Se tiene previsto que esta enfermedad cobre la vida de casi 30 por ciento (más de 600,000).

La estrategia pionera de Azzam tiene varias ventajas con relación a procesos existentes de medicina de precisión: resultados más rápidos y más opciones de tratamiento en manos de los médicos, entre otros.

Con la estrategia de Azzam, se toma una muestra de sangre o tumor y se obtienen las células cancerígenas derivadas del tumor en el laboratorio manteniéndolas en cultivo de manera que mejor representen el cáncer en el cuerpo. Luego las células cancerígenas se exponen directamente a más de 120 medicamentos aprobados para el cáncer y otros fines por la Dirección de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration o FDA), para determinar cuáles son los medicamentos más eficaces en eliminar las células cancerígenas. Estos medicamentos también pueden probarse en varias combinaciones recomendadas por el equipo clínico. Este proceso toma aproximadamente una semana.

"La estrategia de laboratorio de Azzam elimina las conjeturas y produce una lista de los medicamentos más eficaces que un oncólogo puede usar”, afirmó Tomás R. Guilarte, decano de la Facultad Stempel y uno de los autores del artículo en Nature Medicine. “Los resultados de este estudio incrementan nuestra comprensión sobre cuáles son los tratamientos que mejor funcionan para tratar a cada uno de los pacientes con cáncer y sus necesidades específicas".

Logan Jenner recibió un diagnóstico de leucemia mielógena aguda a los 3 años. Fue sometido a quimioterapia y un trasplante de médula ósea. Sin embargo, el cáncer regresó después de 14 meses.

La oncóloga de Logan y una de las investigadores del estudio, la Dra. Fader, incorporó al niño al ensayo clínico.

"Lo que es singular es que es fácil y rápido obtener los resultados de cuál sería el régimen óptimo, para que nosotros los oncólogos podamos tomar medidas rápidas", afirmó Fader, que trabaja en KIDZ Medical Services y atiende a pacientes en el Nicklaus Children's Hospital.

“Eso es importante porque estamos hablando de un niño con cáncer que empeoraba a diario".

Los resultados del laboratorio de Azzam revelaron cuál combinación surtiría mayor efecto en Logan. También fue muy valioso que los resultados indicaron que, sin afectar la eficacia del tratamiento, se podía dejar de administrarle Idarubicin, que en dosis muy altas, se sabe que causa toxicidad cardiaca. Logan entró en remisión tras 33 días de tratamiento guiado por los resultados de Azzam, en comparación con 150 días que tardo con el tratamiento anterior. Dos años más tarde, Logan está libre de cáncer.

