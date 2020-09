MIAMI.- La Inspector General de Miami-Dade notificó a la Junta Escolar del condado que ha abierto una investigación formal sobre la donación de $1.5 millones que la compañía K12 Inc., dueña de la fallida plataforma My School Online (MSO), realizó a Foundation for New Eductation Iniciatives, que preside el superintendente condal de escuelas Alberto Carvalho.