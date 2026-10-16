Investigan muerte de joven madre tras operarse en clínica de Miami con otros cinco casos mortales

MIAMI.- Jennifer Arias viajó desde Nueva York a Miami para someterse a procedimientos estéticos y murió después de presentar dificultades para respirar. Su familia exige respuestas mientras la unidad de homicidios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) investiga lo ocurrido.

La joven, de 29 años, acudió el 13 de agosto a New Life Plastic Surgery para una liposucción y un levantamiento de glúteos con transferencia de grasa, conocido como BBL, según relataron sus allegados.

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Una investigación de Telemundo 51 y NBC6, basada en demandas civiles y documentos estatales y del condado, identificó al menos otras cinco pacientes que fallecieron después de operarse en ese centro desde 2018, de acuerdo con el reportaje reportado por ambos canales.

Horas de angustia

Erika Arias contó que su hermana le escribió a las 4:18 de la madrugada del día de la intervención. Horas después recibió una llamada en la que le comunicaron que Jennifer tenía problemas respiratorios.

Los familiares salieron hacia el aeropuerto para viajar al sur de Florida. Durante esos momentos, Erika también recibió una comunicación de Julio Clavijo-Álvarez, el cirujano programado para atenderla, quien le manifestó que habían hecho todo lo posible.

La paciente fue trasladada al hospital HCA Florida Kendall. Su padre, Wilson Arias, relató que allí le informaron que había llegado con vida, pero no pudieron salvarla.

El médico forense determinó que embolias de grasa en ambos pulmones, como consecuencia de las cirugías, causaron el fallecimiento, clasificado como accidental.

Otros antecedentes

Entre los casos documentados figura Naimy Sucetz, quien murió a los 41 años después de una liposucción y una abdominoplastia. El forense atribuyó su muerte a un coágulo de sangre en los pulmones. También había sido operada por Clavijo-Álvarez.

En documentos judiciales relacionados con dos fallecimientos anteriores, New Life negó responsabilidad y argumentó, entre otros puntos, que los médicos eran contratistas independientes.

Telemundo 51 señaló que la clínica, el especialista y sus representantes no habían respondido a sus preguntas al publicarse el reportaje.

Jennifer dejó a Jenella, de siete años. “Yo le pido a las autoridades de Miami, que investiguen”, reclamó su madre, Mónica Arias.