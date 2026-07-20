lunes 20  de  julio 2026
ATAQUE 

Dueño de dos pitbulls enfrenta graves cargos tras ataque a un corredor y su perro en Wynwood

La Policía de Miami arrestó al propietario de los animales, acusado de varios delitos tras un ataque en el que un joven y su perro resultaron heridos en el vecindario artístico

Jonte Adrian Jack, de 44 años, presunto responsable y la víctima Evan Motlong.

Jonte Adrian Jack, de 44 años, presunto responsable y la víctima Evan Motlong.

COLLAGE DLA/ DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre enfrenta múltiples cargos tras ser arrestado por la Policía de Miami (MPD), acusado de participar en un violento incidente en el que dos pitbulls atacaron a un corredor y a su perro mientras recorrían las calles de Wynwood.

El detenido fue identificado como Jonte Adrian Jack, de 44 años, quien enfrenta cargos por agresión agravada con un arma mortal, agresión agravada con lesiones corporales, agresión agravada contra un agente del orden, resistencia a la autoridad y daños criminales.

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De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió el pasado 15 de julio en la intersección de segunda avenida y la 22 calle del noroeste, cuando Evan Motlong, de 20 años, corría junto a su mascota. En ese momento, dos pitbulls que presuntamente se encontraban sin correa se abalanzaron sobre el perro.

Al intentar proteger a su animal, el joven sufrió una mordida en uno de sus brazos. Motlong aseguró que el propietario de los animales los incitó a atacarlo y que, posteriormente, también lo golpeó, provocando que cayera al pavimento.

Un video grabado por un testigo, que luego se difundió ampliamente en redes sociales, muestra al corredor tendido sobre la calle con visibles heridas mientras los perros permanecen a su alrededor. Las imágenes también captan al sospechoso dañando el teléfono celular de la víctima antes de abandonar el lugar junto a los animales.

El joven afirmó que actuó para evitar que su perro sufriera lesiones aún más graves. Tanto él como su mascota recibieron atención médica tras el incidente.

Después de varios días de pesquisas, detectives de la Policía de Miami localizaron y arrestaron a Jack, quien deberá comparecer ante la justicia para responder por los delitos que se le imputan.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los dos pitbulls quedaron bajo la custodia de algún organismo de control animal ni qué medidas fueron adoptadas respecto a ellos.

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