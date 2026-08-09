domingo 9  de  agosto 2026
ELECCIONES MIAMI-DADE

Joe Sánchez propone priorizar la vivienda asequible y la seguridad

El candidato al distrito 5 de la Comisión de Miami-Dade detalla sus propuestas frente al alto costo de la vida y el gasto gubernamental

Joe Sánchez, candidato al distrito 5 de Miami-Dade

Joe Sánchez, candidato al distrito 5 de Miami-Dade

CORTESÍA JS
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI. - Joe Sánchez, excomisionado de la ciudad de Miami y exoficial de la patrulla de carreteras, presentó en el espacio "Destino Político 2026" de DIARIO LAS AMÉRICAS sus propuestas como candidato para representar al distrito 5 de la Comisión del condado de Miami-Dade.

En una entrevista exclusiva transmitida en vivo, el aspirante argumentó que su regreso a la arena electoral está motivado por el deseo de “devolver la voz al pueblo” en la toma de decisiones del Condado.

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Con una trayectoria de 40 años en el servicio público, que incluye su paso por el Ejército de los Estados Unidos, 36 años en la policía y más de una década como comisionado local entre 1998 y 2009, Sánchez afirmó que busca ofrecer lo que denomina una “alternativa honesta” para los residentes.

"Yo no soy ahora y nunca he sido un político de carrera", enfatizó durante el encuentro, defendiendo su perfil como un oficial de la ley enfocado en “resolver problemas cotidianos de manera transparente y sin escándalos”.

Propuesta y control de recursos

Uno de los ejes fundamentales de su campaña, según dijo, es el acceso a la vivienda para los trabajadores y las personas mayores.

Sánchez recordó que durante sus funciones como comisionado de Miami gestionó la edificación de seis proyectos de vivienda de bajo costo que siguen beneficiando a la población mayor.

Para el panorama actual, el exoficial propuso utilizar terrenos del gobierno federal, como oficinas postales, o propiedades de escuelas públicas que han perdido alumnos, con el fin de construir hogares para maestros, policías y bomberos.

Asimismo, planteó autorizar a los propietarios particulares que rentan anexos de sus propiedades (conocidos como efficiencies, estudios o apartaestudios). "Si tú le das a esa persona la posibilidad de esa iniciativa, va a tener un alivio en su presupuesto porque aquí hay gente que gana muy poco y están perdiendo sus casas", dilucidó.

Por otro lado, Sánchez insistió en la necesidad de que el gobierno local reduzca el gasto público. Criticó el presupuesto condal de 14.200 millones de dólares y se mostró en contra de los recortes propuestos del 20% para el sistema de autobuses, del cual dependen miles de personas mayores y trabajadores de la comunidad.

Seguridad, tráfico y votación

Para Sánchez, la seguridad representa el pilar indispensable sobre el cual se construye el bienestar de la comunidad: "En cualquier comunidad, en cualquier ciudad, si tú no tienes seguridad, la tienes perdida", advirtió.

Sustentado en sus más de tres décadas de experiencia como oficial de la ley, el candidato puso sobre el tapete una estrategia integral que combine una mayor presencia policial en las calles con el uso de tecnología avanzada de vigilancia, tomando como referencia modelos exitosos de ciudades europeas.

En este sentido, Sánchez dijo abogar por expandir la red de monitoreo urbano y destacó la utilidad de estos dispositivos para agilizar las investigaciones policiales: "Las cámaras te lo enseñan todo, entonces en eso es en lo que nos tenemos que enfocar nosotros".

Otra de sus propuestas, dirigida a aliviar la congestión del tráfico, involucraría la intervención manual de los oficiales de policía en las cajas de control de los semáforos durante las horas pico de la mañana y de la tarde para agilizar la incorporación de vehículos a las principales autopistas como la I-95.

Detalló que cada intersección cuenta con una caja de control que se puede operar manualmente para agilizar la circulación: "Se ponen policías en las cajas por la mañana y por la tarde, y pones a un sargento que diga 'dale 5 o 7 minutos hacia el norte con todas las luces verdes' para que las personas puedan moverse y montarse en la I-95".

El candidato hizo un llamado enérgico a la participación electoral ante los bajos índices de votación en las primarias del condado.

Insistió en que el sufragio representa una oportunidad fundamental para exigir cambios y frenar la influencia de “intereses especiales” dentro de la Comisión de Miami-Dade.

"Su voto sí importa, y cuando usted no vota, alguien más vota por usted", puntualizó Joe Sánchez, tras exhortar a los ciudadanos a estudiar las opciones disponibles y acudir masivamente a las urnas para definir el rumbo del condado.

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