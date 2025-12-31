miércoles 31  de  diciembre 2025
Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Tras un disparo accidental con un arma que se creía descargada, un juego que terminó en tragedia deja a una familia devastada

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

SUNRISE. - Las autoridades del condado de Broward identificaron a Chadwick Maxwell Fey, de 17 años, como el adolescente que falleció tras un disparo accidental dentro de la joyería donde trabajaba en Sawgrass Mills Mall.

Según el reporte policial, todo ocurrió cuando momentos antes del accidente el dueño del negocio había simulado un asalto con una pistola de balines, y durante el juego el occiso tomó un revólver que se encontraba en la parte trasera del local, creyendo que estaba descargado. El arma se disparó, hiriéndolo en la cabeza.

Tras ocurrir el hecho la víctima fue trasladado a un hospital del área, donde tres días después fue declarado con muerte cerebral. Los funcionarios públicos indicaron que no se presentaron cargos criminales relacionados con el percance.

Sin embargo, este suceso vuelve a poner de relieve los riesgos asociados con la presencia de armas en lugares de trabajo abiertos al público, especialmente cuando hay menores en el lugar. Expertos en seguridad han señalado que incidentes de este tipo subrayan la necesidad de protocolos claros para el manejo seguro de este tipo de artefactos defensivos en entornos comerciales y que deben extremarse las medidas preventivas para evitar que sigan ocurriendo.

El accidente se produce en un contexto de debate sobre las leyes de armas en Florida, donde se han discutido cambios legislativos tras tragedias anteriores, algunos de los cuales han sido posteriormente modificados.

En respuesta a la tragedia, la madre de Chadwick expresó en entrevista a un canal local su sentir señalando que inició una petición en Change.org para exigir protocolos de seguridad y mayor divulgación cuando exista armamentos en negocios de este tipo.

El padre por su parte enfatizó un mensaje claro: “Si va a haber un arma cargada en un lugar de trabajo con menores, esos menores deberían recibir un curso de seguridad con armas, o no tener ningún acceso. Eso es simplemente sentido común”.

A pesar del dolor, los afectados esperan que su experiencia impulse cambios que eviten que otras familias atraviesen la misma situación.

