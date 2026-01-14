miércoles 14  de  enero 2026
REVELAN

Autoridades publican video de incidente crítico tras robo de vehículo en Homestead

Las imágenes difundidas por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade muestran el momento en que un agente abre fuego contra un sospechoso armado durante una huida a pie; tres adolescentes fueron arrestados y uno resultó herido.

La cámara corporal de un policía capta la huida de los ocupantes de un auto robado y la persecución a pie de uno de ellos.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HOMESTEAD.- La difusión de un video policial volvió a colocar bajo escrutinio un incidente ocurrido en Homestead, donde un agente del orden disparó su arma durante la persecución de varios sospechosos vinculados a un presunto robo de vehículo a mano armada. El material fue dado a conocer por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), mientras continúa una investigación independiente sobre el uso de la fuerza.

Las imágenes, captadas por la cámara corporal de uno de los oficiales, muestran la huida de los ocupantes de un automóvil reportado como robado y el momento en que uno de ellos es perseguido a pie por un uniformado. Durante ese intercambio, el oficial abrió fuego contra el sujeto en cuestión, a quien las autoridades identificaron como una persona que portaba un rifle de asalto.

Según la versión oficial de los hechos, dos de los implicados fueron detenidos sin incidentes mayores, mientras que el tercero se dio a la fuga armado. El portavoz de la agencia, Joseph Peguero, señaló que “el individuo baleado representaba una amenaza directa, al estar en posesión de un arma larga.”

El joven herido fue identificado como Stephan Jones, de 18 años, quien enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión agravada contra un funcionario público con arma de fuego y resistencia a la autoridad. El rifle que presuntamente llevaba fue recuperado en el lugar del tiroteo.

La secuencia de hechos se remonta a la noche del 3 de noviembre de 2025, cuando se reportó un robo de vehículo a mano armada en el suroeste de Miami-Dade. Minutos más tarde, unidades policiales localizaron el automóvil en una zona residencial de Homestead, lo que desencadenó la persecución captada tanto por cámaras corporales como por sistemas de vigilancia del complejo Lagos at Altamira.

Tras el tiroteo, el agente involucrado prestó asistencia al joven herido hasta que fue trasladado por Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) a un hospital cercano, donde se informó que permanecía en condición estable. Las autoridades indicaron que ningún oficial ni residentes resultaron heridos y que se recuperaron dos armas de fuego en la escena.

Los otros dos detenidos fueron identificados como Tyquawn Davis, de 18 años, y King Gage, de 16 años, cuya información permanece limitada debido a su edad.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz respaldó la publicación del video como parte de la política de transparencia de la agencia, señalando que “la comunidad tiene derecho a conocer cómo se desarrollan este tipo de incidentes críticos.“ así mismo subrayó que este caso continúa bajo investigación por del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

