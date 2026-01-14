miércoles 14  de  enero 2026
SUCESO

Disparos en vecindario del noroeste de Miami-Dade dejan una mujer herida

La víctima fue encontrada con un traumatismo provocado por una bala tras un reporte de tiroteo en el área de la cuadra 200 y la calle 82 Terrace al noroeste.

Imagen referencial de un carro de patrulla del Departamento de Policía de Miami.

Imagen referencial de un carro de patrulla del Departamento de Policía de Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Una mujer resultó herida de bala poco después del mediodía de este miércoles en el noroeste de la ciudad y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital local, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), la emergencia fue reportada tras una llamada que alertaba sobre un posible tiroteo en el área de la cuadra 200 y la calle 82 Terrace. Al llegar al lugar, los equipos de resccate encontraron a la víctima con una herida de bala.

Lee además
Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales
Densa neblina dificulta la visibilidad de choferes.
CLIMA INESTABLE

Miami-Dade: Densa neblina abre camino a un nuevo frente frío

La mujer fue estabilizada en la escena y trasladada rápidamente a un centro médico para recibir atención especializada. Su condición no fue precisada de inmediato ni se ha revelado su identidad.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) indicó que el presunto tirador es una persona conocida por la afectada, aunque en esta etapa de la investigación no se ha determinado con claridad la naturaleza de la relación entre ambos.

En la escena se observó una fuerte presencia policial mientras los investigadores recopilaban evidencias y entrevistaban a posibles testigos para determinar el móvil del ataque.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades no han divulgado información adicional.

Se trata de una noticia en desarrollo. Diario Las Américas continúa trabajando para ampliar la información y ofrecer mayor cobertura.

Temas
Te puede interesar

Revelan que el Heat de Miami sería el destino preferido por Ja Morant

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

EEUU anuncia vuelos a Cuba con ayuda humanitaria por huracán Melissa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
VENEZUELA

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"

Te puede interesar

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

Por Estefani Brito
Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Sebastian Tomas Datorre Rodríguez, es el presunto responsable en este incidente.
FLORIDA

Joven irrumpe en estación policial de Miami Beach y confiesa apuñalamiento al azar

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
VENEZUELA

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"