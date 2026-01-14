Disparos en vecindario del noroeste de Miami-Dade dejan una mujer herida

Imagen referencial de un carro de patrulla del Departamento de Policía de Miami.

MIAMI .- Una mujer resultó herida de bala poco después del mediodía de este miércoles en el noroeste de la ciudad y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital local, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), la emergencia fue reportada tras una llamada que alertaba sobre un posible tiroteo en el área de la cuadra 200 y la calle 82 Terrace. Al llegar al lugar, los equipos de resccate encontraron a la víctima con una herida de bala.

La mujer fue estabilizada en la escena y trasladada rápidamente a un centro médico para recibir atención especializada. Su condición no fue precisada de inmediato ni se ha revelado su identidad.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) indicó que el presunto tirador es una persona conocida por la afectada, aunque en esta etapa de la investigación no se ha determinado con claridad la naturaleza de la relación entre ambos.

En la escena se observó una fuerte presencia policial mientras los investigadores recopilaban evidencias y entrevistaban a posibles testigos para determinar el móvil del ataque.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades no han divulgado información adicional.

Se trata de una noticia en desarrollo. Diario Las Américas continúa trabajando para ampliar la información y ofrecer mayor cobertura.