Juez de España pide un informe "exhaustivo" sobre capital venezolano en Plus Ultra a partir de 2017

Juez de la Audiencia Nacional profundiza investigaciones (foto 14 de junio de 2022, en Madrid, España).

MADRID .- En una nueva diligencia judicial, el juez de la Audiencia Nacional, que adelanta la investigación sobre el rescate irregular de Plus Ultra, pidió un informe “exhaustivo” sobre los cambios de accionistas en la aerolínea española y el ingreso de dinero proveniente de Venezuela desde 2017, cinco años antes de la operación.

El magistrado José Luis Calama, que instruye el caso de corrupción por el cual imputó al expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, actuó por petición de la fiscalía.

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Según el escrito entregado al juzgado por la fiscal Elena Lorente, asignada al proceso, se requiere analizar el "eventual impacto" del ingreso del capital venezolano "en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública" en 2021, se informó este martes.

La compañía aérea Plus Ultra es investigada por conseguir un préstamo oficial de 54 millones de euros, aprobado por el gobierno de España en marzo de 2021, para su rescate,

En esa operación habría intervenido Rodríguez Zapatero con un entramado de empresas y personajes, entre ellos venezolanos, que habrían participado en los manejos de blanqueo de los cuales el juez considera inicialmente responsable al expresidente, a partir de varios indicios.

Capital con dinero venezolano

En ese escrito, la fiscal Lorente señala que la aerolínea, fundada por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque en 2011, registró en fecha posterior "diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir de 2017, en los que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano".

La información la recogió también un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional en 2025, después de más de un año de investigación que condujo a la detención de los dos fundadores, luego puestos en libertad.

La semana pasada Martínez Sola renunció a la presidencia de la aerolínea, según el reporte.

"El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto (...) debe ser objeto de análisis", indicó el documento de la fiscalía.

Investigación sobre la aerolínea

La petición del juez Calama constituye un avance en la investigación en la que han sido mencionados varios venezolanos vinculados al chavismo y a Rodríguez Zapatero.

Uno de ellos sería Rodolfo José Reyes Rojas, expropietario y máximo accionista de Plus Ultra, según reportes de mayo de 2026.

El 17 de junio pasado, Rodríguez Zapatero negó al juez haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la compañía y rechazó haberse comunicado con algún funcionario de la misma.

El exgobernante español es investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La relación del caso con Venezuela salió a la luz porque, según la querella de Fiscalía, la aerolínea aparece como "firmante y beneficiaria" de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades dedicadas a blanquear dinero procedente de malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Dos de las empresas mencionadas son Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez, operador de Rodríguez Zapatero para los manejos relacionados con Plus Ultra; e Inteligencia Prospectiva SL, propiedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón.

FUENTE: Con información de EFE, elmundo.es; publico.es