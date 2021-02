Nikolas Cruz espera juicio por múltiples cargos de asesinato y se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable. También está acusado de herir a 17 personas con un rifle de asalto AR-15 en el ataque a la escuela de Parkland el 14 de febrero de 2018.

Las familias de las víctimas han demandado a Cruz, que tenía 19 años en ese momento, así como al distrito escolar, la Oficina del Sheriff de Broward y los agentes de guardia que no lograron detener la masacre.

“El Distrito no tenía control sobre Cruz”, dictaminó el juez. “Ellos no tenían la custodia sobre él. No era un estudiante en el sistema y no lo había sido durante más de un año. De hecho, se le negó el acceso al campus una vez que dejó la escuela. El distrito tampoco tenía conocimiento previo de una amenaza definitiva de Cruz ”.

Es otra pérdida para las familias que intentan responsabilizar a los funcionarios por no evitar el tiroteo masivo.

La Corte Suprema de Florida dictaminó en septiembre que, a efectos del seguro, el distrito puede tratar el tiroteo como un solo incidente, limitando la responsabilidad a un total de $ 300,000 para dividir entre todas las víctimas que han presentado una demanda.

Y en octubre, Englander Henning dictaminó que las víctimas del tiroteo y sus familias tendrán que entregar algunos registros de su tratamiento de salud mental desde la tragedia.

El juez también dijo que los demandantes se basan en demasiadas preguntas de "qué pasaría si" para construir una demanda legal sólida por daños.

“No hay fundamento para el argumento de que si Cruz hubiera sido enviado a un programa diferente, y si hubiera sido tratado como una amenaza mayor años antes del incidente, y si hubiera sido acusado penalmente años antes, entonces habría sido condenado. y no podría comprar ni poseer un arma, y si nunca se le hubiera permitido asistir a Marjory Stoneman Douglas, entonces no habría estado en este campus y nunca habría cometido el crimen ”, dice el fallo.

Entre los demandantes se encuentra Anthony Borges, quien recibió un disparo durante el alboroto.

"¿Cómo se supone que un niño se sienta seguro asistiendo a una escuela pública en esas condiciones?" preguntó el abogado Alex Arreaza, quien representa a Borges. “Ese fallo pone a todos los niños en peligro. Pensar que la junta escolar no tiene la obligación de advertirnos de alguien más como Nikolas Cruz en el sistema debería preocupar profundamente a todos los padres ”.

El abogado Eugene Pettis, en representación de la Junta Escolar de Broward, se negó a comentar sobre los detalles el lunes por la tarde, pero le dijo al periódico que cree que el fallo habla por sí mismo.