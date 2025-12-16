martes 16  de  diciembre 2025
Jurado declara culpable a acusado de robar remolques de ayuda tras el huracán Ian en Florida

El veredicto fue emitido en Fort Myers tras un juicio de más de una semana, y el implicado podría enfrentar hasta 165 años de prisión

Iván Gutiérrez Miranda, de 45 años y ciudadano cubano.

Carlos Armando Cabrera
Carlos Armando Cabrera

Fort Myers, Florida.— Un jurado del suroeste de Florida declaró culpable a Iván Gutiérrez Miranda, un ciudadano cubano indocumentado, acusado de liderar un esquema criminal para robar y revender remolques de ayuda humanitaria destinados a familias damnificadas por el huracán Ian.

El veredicto fue emitido en Fort Myers tras un juicio que se extendió por más de una semana, durante el cual la Fiscalía estatal presentó pruebas que demostraron cómo el presunto responsable se aprovechó del caos posterior al desastre natural para lucrar ilegalmente con viviendas temporales destinadas a personas que lo habían perdido todo.

Según los fiscales, Gutiérrez Miranda, de 45 años, fue hallado culpable de múltiples cargos, entre ellos violaciones a la ley RICO, conspiración para cometer fraude organizado, tráfico de propiedad robada, hurto mayor y extorsión.

Las autoridades explicaron que el grupo operaba principalmente durante la noche y la madrugada, aprovechando el constante movimiento de las casas móviles durante el estado de emergencia para evitar levantar sospechas. Estos módulos de viviendas formaban parte del despliegue de ayuda estatal para comunidades severamente afectadas como Fort Myers, Sanibel, Cape Coral y Naples.

Uno de los elementos clave de la audiencia fue un video grabado por el propio responsable, en el que promocionaba las unidades robados para su venta ilegal. Ese material audiovisual fue presentado por la Fiscalía como evidencia directa de su participación y liderazgo dentro de la red delictiva.

La sentencia de Gutiérrez Miranda está programada para el 26 de enero de 2026. De acuerdo con los cargos por los que fue condenado, enfrenta una posible pena de hasta 165 años de prisión, con un mínimo obligatorio de ocho años. El reporte policial confirma que, tras cumplir su condena, será deportado.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró el fallo y afirmó que “el acusado se aprovechó de una tragedia histórica para enriquecerse ilegalmente, mientras miles de familias luchaban por encontrar un techo tras uno de los huracanes más devastadores en la historia reciente del estado.”

De confirmarse la pena máxima, el caso podría convertirse en una de las condenas más severas impuestas en la Florida por delitos cometidos durante un desastre natural, sentando un precedente sobre el castigo a quienes se lucran del sufrimiento ajeno en momentos de emergencia.

¿Qué es la ley RICO?

La ley RICO corresponde a las siglas en inglés de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen). Es una legislación federal de Estados Unidos creada para combatir el crimen organizado y permite procesar a quienes participan en redes criminales mediante un patrón continuo de delitos como fraude, robo, extorsión o tráfico de bienes robados, con penas de prisión más severas y confiscación de bienes.

