Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales

BOGOTÁ.- El principal partido de oposición en Colombia eligió el lunes 15 de diciembre candidata para suceder al izquierdista Gustavo Petro en 2026, a una senadora afín al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que secunda su presión contra el dictador venezolano Nicolás Maduro.

La congresista Paloma Valencia será la carta del partido Centro Democrático, dirigido por el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela. Fue electa luego de un proceso de selección que incluyó dos encuestas: una pública y una de la militancia.

Cuando Trump ordenó esos ejercicios antinarco en septiembre, la abogada y filósofa de 47 años aseguró en sus redes sociales que "la caída de Maduro" debía ser el "primer paso para que Latinoamérica sea libre".

Hace unos días, Valencia expresó que, si es elegida como la primera presidenta de Colombia, trabajará con los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y la Nobel de Paz 2025, María Corina Machado.

La ahora candidata defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales. El lunes, en un discurso moderado con partidarios en Bogotá, promovió el "puño de acero" contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.

Además, Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y se describió como "la más leal" de "los soldados" de Uribe Vélez, que gobernó entre 2002 y 2010.

Luego de conocerse su elección, agradeció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Él ha sido mi mentor en todos los momentos de la vida. He aprendido de él que amar a Colombia no es un adjetivo, sino un verbo que exige trabajar, trabajar y trabajar”.

El exmandatario, que a sus 73 años es aún una voz de mando en la derecha, enfrentará las elecciones revitalizado luego de que un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal.

La campaña electoral para las presidenciales colombianas de 2026 está marcada con el asesinato del senador Miguel Uribe, uno de los aspirantes del Centro Democrático. El político de 39 años fue baleado en junio durante un acto público en Bogotá y murió tras dos meses en un hospital.

Medidas contra Petro

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, es cercano a dirigentes del Centro Democrático que aplauden las recientes medidas de Washington contra Petro, como imponerle sanciones económicas por supuestamente hacer pocos esfuerzos para frenar el narcotráfico.

Trump ha pedido a los electores de otros países que voten por sus amigos derechistas, tal como lo hizo con el presidente Javier Milei en las recientes legislativas de Argentina y el candidato presidencial hondureño Nasry Asfura. El republicano asegura que también apoyó a José Antonio Kast, elegido el domingo como mandatario de Chile.

