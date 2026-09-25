Brightline acuerda reestructurar su deuda y continúa el servicio ferroviario en Florida

MIAMI.- Brightline anunció este viernes 25 de septiembre un acuerdo con parte de sus acreedores para reestructurar sus finanzas y obtener 490 millones de dólares en nuevos préstamos. Algunas empresas matrices iniciarán procesos de reorganización bajo el Capítulo 11, mientras la compañía que opera los trenes de alta velocidad entre Miami y Orlando continuará prestando el servicio, según informó la empresa.

La empresa operadora, Brightline Trains Florida LLC, no se declarará en bancarrota y continuará prestando un servicio regular de pasajeros en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach bajo la administración actual, informaron funcionarios de la compañía.

El acuerdo, suscrito con participantes financieros entre los que figuran Assured Guaranty y un grupo de tenedores de bonos, busca reducir la carga de deuda de Brightline y darle más dinero disponible para sus operaciones.

¿En qué consiste el acuerdo de reestructuración de Brightline?

Los acreedores que respaldan el acuerdo se comprometieron a aportar 140 millones de dólares mediante nueva deuda de mayor prioridad de pago y 350 millones mediante deuda de menor prioridad a Brightline Trains Florida LLC, la empresa que opera el servicio ferroviario.

Para poner en marcha la reestructuración, algunas empresas matrices de Brightline acudirán al Tribunal de Quiebras del Distrito de Nueva Jersey mediante procesos previamente acordados bajo el Capítulo 11. Determinadas obligaciones vinculadas al nuevo financiamiento estarán sujetas a la aprobación del tribunal.

El acuerdo también establece que permanecerán vigentes cuatro emisiones de bonos que suman aproximadamente 4.396 millones de dólares, sin reducción de su capital. Entre ellas figuran los bonos por 2.200 millones de dólares de Brightline Trains Florida LLC, cuya póliza de seguro emitida por Assured Guaranty también seguirá vigente.

¿Seguirán funcionando los trenes de Brightline en Florida?

Sí. Brightline Trains Florida LLC no se acogerá al Capítulo 11 y, según la empresa, continuará sus operaciones habituales con el mismo equipo directivo. Tampoco formarán parte de ese proceso Brightline Florida Holdings LLC, vinculada a los derechos para desarrollar el servicio de trenes de cercanías en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, ni AAF Operations Holdings LLC, vinculada a los derechos de expansión hacia Tampa.

“Esta es una reestructuración financiera que no se espera que afecte las operaciones”, afirmó Nicolas Petrovic, director ejecutivo de Brightline Train Development LLC, en el comunicado. Por su parte, Patrick Goddard, director ejecutivo de Brightline Florida, sostuvo que el nuevo capital respaldará el crecimiento de pasajeros e ingresos.

El anuncio de la reestructuración se produce tras un aumento de los ingresos de la compañía. Brightline informó que, entre enero y agosto de 2026, sus pasajeros aumentaron 14 % y sus ingresos 17 % frente al mismo período de 2025. Sus trenes conectan Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach y Orlando. La empresa indicó que mantiene entre sus proyectos una estación en Cocoa, el acceso a servicios de cercanías en el sur de Florida y la extensión de la línea desde Orlando hasta Tampa.

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