jueves 13  de  agosto 2026
DE VUELTA A LAS AULAS

Mochilas, fotografías y nuevas ilusiones marcan el regreso a clases en Miami-Dade

Alrededor de 300.000 estudiantes iniciaron el curso 2026-2027 en cerca de 500 centros públicos del condado

&nbsp;Estudiantes de Miami-Dade regresan a las aulas para comenzar el curso escolar 2026-2027.

 Estudiantes de Miami-Dade regresan a las aulas para comenzar el curso escolar 2026-2027.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La presencia policial facilita la circulación de vehículos y peatones en los alrededores de los centros educativos.

La presencia policial facilita la circulación de vehículos y peatones en los alrededores de los centros educativos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Mochilas y uniformes nuevos acompañan la ilusión de los alumnos en su reencuentro con maestros y compañeros.

Mochilas y uniformes nuevos acompañan la ilusión de los alumnos en su reencuentro con maestros y compañeros.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Padres acompañan a sus hijos durante una mañana marcada por fotografías, abrazos y recomendaciones de último minuto.

Padres acompañan a sus hijos durante una mañana marcada por fotografías, abrazos y recomendaciones de último minuto.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Antes de cruzar la entrada, algunos niños se detuvieron para una última fotografía. Mochilas nuevas, uniformes impecables y recomendaciones pronunciadas a toda prisa formaron parte este jueves del regreso a las aulas en Miami-Dade.

Desde temprano, las inmediaciones de los planteles recuperaron el movimiento característico de cada apertura escolar. Las filas de vehículos avanzaban lentamente, agentes policiales organizaban la circulación y numerosos padres acompañaban a sus hijos hasta la puerta. Entre abrazos, sonrisas y alguna mirada nerviosa, los alumnos comenzaron el curso 2026-2027.

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Alrededor de 300.000 estudiantes fueron convocados a cerca de 500 centros que integran el sistema público del condado, uno de los más grandes de Estados Unidos. La matrícula definitiva se conocerá una vez concluya el conteo de las primeras semanas.

El calendario aprobado por la Junta Escolar fijó el 13 de agosto como fecha de inicio y el 3 de junio de 2027 como último día lectivo. Durante ese periodo se desarrollarán 180 jornadas de enseñanza.

En una primaria visitada por DIARIO LAS AMÉRICAS, los adultos intentaban prolongar la despedida mientras los pequeños dirigían la atención hacia sus maestros, compañeros y salones. Algunos llegaban ansiosos por reencontrarse con sus amigos; otros observaban con curiosidad el entorno que los recibía.

Para Amelia Díez, la mañana tuvo un significado especial. Su hijo cursa por segunda vez el tercer grado y ha recibido acompañamiento tras ser diagnosticado con dislexia.

“Me ayudaron con él y lo están llevando de maravilla”, expresó Díez, quien aseguró sentirse satisfecha con la evolución del menor y el trato brindado por los docentes.

La madre explicó que decidió trasladarlo desde otra institución y valoró positivamente la experiencia encontrada en su nuevo espacio educativo.

“El apoyo y la atención de los maestros desde que llega son increíbles”, agregó.

Daira González también describió un retorno sin contratiempos. Después de dejar a su hijo, resaltó el recibimiento y una actividad previa organizada para preparar a los alumnos.

“Todo fue bien, gracias a Dios. Todo tranquilo”, afirmó González.

La reapertura volvió a poner a prueba el tráfico en las zonas escolares. Autobuses, automóviles y peatones coincidieron durante las horas de entrada, mientras la presencia policial facilitaba el acceso y recordaba a los conductores la necesidad de reducir la velocidad.

Poco después del toque del timbre, las aceras comenzaron a despejarse. Dentro de los edificios quedaban las presentaciones, la entrega de horarios y las primeras orientaciones. Afuera, varias madres y padres se alejaban todavía mirando hacia las puertas que acababan de cerrar un verano y abrir otra etapa en la vida de sus hijos.

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