Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL

Tyler Warren, # 84 de los Colts de Indianápolis, es perseguido por Kenneth Grant, # 90 de los Miami Dolphins durante el último cuarto durante el juego en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana.

Los Miami Dolphins no pudieron extender su racha positiva en la Semana 1 de la NFL y fueron sorprendidos por los Indianapolis Colts , que se impusieron con un contundente 33-8 en el Hard Rock Stadium . De esta manera, el equipo de Mike McDaniel ve rota su seguidilla de cuatro victorias en estrenos de temporada.

La ofensiva de Miami nunca logró carburar: Tua Tagovailoa completó apenas 114 yardas aéreas con dos intercepciones y un balón suelto, mientras que el dúo estelar Tyreek Hill – Jaylen Waddle se combinó solo para 70 yardas. El único respiro llegó en el último cuarto con una anotación de De’Von Achane en cuarta oportunidad, que evitó el primer blanqueo del equipo en cuatro años.

Por su parte, los Colts estrenaron mariscal de campo: Daniel Jones, ex de los Giants, lideró a la ofensiva con 272 yardas, tres touchdowns (dos por tierra) y una actuación sin errores que le dio a Indianápolis su primera victoria en un debut desde 2013.

Errores costosos

Los Dolphins acumularon múltiples fallos: tres pérdidas de balón, penalizaciones clave, 12 jugadores en el campo y apenas 20 minutos de posesión, una fórmula imposible para competir en la NFL.

El entrenador Mike McDaniel fue claro tras el encuentro:

“Cuando pierdes el juego de entregas, cometes castigos y casi no tienes el balón, es imposible ganar. Tenemos que cambiar de dirección de inmediato”.

Picsart_25-08-25_19-19-14-578 El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Detroit Lions en el Ford Field el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP

Lo que viene

Los Dolphins buscarán recuperarse rápidamente en su home opener de la próxima semana ante los New England Patriots, un duelo divisional clave para no empezar 0-2.