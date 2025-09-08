lunes 8  de  septiembre 2025
Fútbol americano

Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL

Los Miami Dolphins debutaron con derrota 33-8 ante los Colts y rompieron su racha de 4 triunfos en Semana 1. Tua Tagovailoa sufrió con 2 intercepciones

Tyler Warren, # 84 de los Colts de Indianápolis, es perseguido por Kenneth Grant, # 90 de los Miami Dolphins durante el último cuarto durante el juego en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana.

Tyler Warren, # 84 de los Colts de Indianápolis, es perseguido por Kenneth Grant, # 90 de los Miami Dolphins durante el último cuarto durante el juego en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. 

Andy Lyons/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins no pudieron extender su racha positiva en la Semana 1 de la NFL y fueron sorprendidos por los Indianapolis Colts, que se impusieron con un contundente 33-8 en el Hard Rock Stadium. De esta manera, el equipo de Mike McDaniel ve rota su seguidilla de cuatro victorias en estrenos de temporada.

La ofensiva de Miami nunca logró carburar: Tua Tagovailoa completó apenas 114 yardas aéreas con dos intercepciones y un balón suelto, mientras que el dúo estelar Tyreek Hill – Jaylen Waddle se combinó solo para 70 yardas. El único respiro llegó en el último cuarto con una anotación de De’Von Achane en cuarta oportunidad, que evitó el primer blanqueo del equipo en cuatro años.

Rasul Douglas, de los Bills de Búfalo, reacciona en un partido ante los Seahawks de Seattle en el Lumen Field, el 27 de octubre de 2024 en Seattle, Washington.
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins apuestan por Rasul Douglas. ¿Por qué?
El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.
Fútbol

Erling Haaland sufre curioso accidente con su selección de Noruega

Por su parte, los Colts estrenaron mariscal de campo: Daniel Jones, ex de los Giants, lideró a la ofensiva con 272 yardas, tres touchdowns (dos por tierra) y una actuación sin errores que le dio a Indianápolis su primera victoria en un debut desde 2013.

Errores costosos

Los Dolphins acumularon múltiples fallos: tres pérdidas de balón, penalizaciones clave, 12 jugadores en el campo y apenas 20 minutos de posesión, una fórmula imposible para competir en la NFL.

El entrenador Mike McDaniel fue claro tras el encuentro:

“Cuando pierdes el juego de entregas, cometes castigos y casi no tienes el balón, es imposible ganar. Tenemos que cambiar de dirección de inmediato”.

Picsart_25-08-25_19-19-14-578
El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Detroit Lions en el Ford Field el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.

El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Detroit Lions en el Ford Field el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.

Lo que viene

Los Dolphins buscarán recuperarse rápidamente en su home opener de la próxima semana ante los New England Patriots, un duelo divisional clave para no empezar 0-2.

Temas
