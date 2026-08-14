La Esquinita de Reme

*AOC tiene la ilusión de ser candidata presidencial en el 2028. Anunció que está congelando “sus huevos”. La Congresista progresista/socialista de New York cada día se une más a la extrema izquierda de este país. Es una desgracia, sin duda.

*La bolsa de valores sigue subiendo y estamos en 54,000 en la actualidad. La economía está muy saludable y el país está muy fuerte. No oigan discursos socialistas. Ese es el verdadero peligro en la actualidad.

*Hunter Biden ha declarado que el cáncer que aqueja a su padre se ha extendido y es doloroso verlo.

*Los republicanos han perdido a casi todos los congresistas en New York, y Hakeen Jeffries y la maquinaria demócrata trataron de robarle a los republicanos el último asiento de Staten Island. La congresista republicana Nicole Malliotakis (cubana-griega) peleó y ganó. Ahora los demócratas socialistas están invirtiendo grandes cantidades de dinero para ganar ese asiento. Estamos ayudando a Nicole.

*Mas de 175,000 visas para entrar en Estados Unidos, que fueron otorgadas a extranjeros, han sido canceladas. El secretario Rubio anunció que se está haciendo un estudio exhaustivo y se continuará revisando la otorgación de estas visas

*La excelente senadora Marsha Blackburn ganó las primarias republicanas en Tennessee convirtiéndose prácticamente en la persona electa para esta posición. Es una mujer decente, muy trabajadora y brillante. Felicidades.

*Murió Alfonso “Alfy” Fanjul, quien, en unión de su hermano Pepe, se convirtió en la pareja de zares del azúcar en Florida. Con importantes propiedades en Florida y República Dominicana. Los servicios religiosos para Alfy se celebraron en Palm Beach y contó con la presencia de personalidades del mundo empresarial, político e inclusive del expresidente Bill Clinton.

*La representante federal Kay Granger, quien llegó a ser Chairperson del Appropiations Committee, murió en Texas a los 83 años. Buena amiga de la causa de una Cuba Libre. ¡Que en Paz Descanse!

*Procter and Gamble es una de las empresas más triunfadoras de los Estados Unidos. Acaba de hacer una adquisición por cerca de 4.000 millones de dólares de un fabricante de productos vitamínicos. En estos momentos, ocho de cada diez americanos toman algún suplemento vitamínico.

*Miles de estudiantes están de regreso en las escuelas y ya se nota el cambio en las calles especialmente en las horas claves. Les deseamos a todos los estudiantes éxitos en sus cursos.

*Michigan es uno de los estados con más problemas para las elecciones de medio término. Los demócratas eligieron a un socialista como candidato senatorial que competirá frente a un patriota republicano exagente del FBI y destacada figura de su partido. Mike Rogers está luchando contra una avalancha de dinero de todo el país.

*¡El colmo de los colmos!! Cuba está recomendando a los turistas que lleven un rollo de papel sanitario explicando que muchos de los baños en el país no tienen papel, ni servilletas. ¡A lo que hemos llegado!

*En Wisconsin, Milwaukee los socialistas están tratando de elevar a un candidato socialista para gobernador. Se trata de Francesca Hong que cuenta con el apoyo del Squad y de todo lo malo que hay en la política americana.

*Las primarias celebradas en importantes estados de la nación americana no resultaron tan dramáticos como pronosticaba la prensa liberal. Si bien es cierto que en Michigan el socialista apoyado por Bernie Sanders y Alexandra Ocasio Cortes ganó estrechamente contra la candidata demócrata del Partido, en otros lugares perdió violentamente como en el caso de la antigua miembro del “squad” Cori Bush que fue “desbaratada” totalmente.

*Jorge Messi, el padre de la estrella del fútbol argentino Lionel Messi, murió a los 68 años. ¡Nuestro pésame a la familia y a Lionel!!

*Un ladrón a la media noche se mete en una casa a robar. Entra por una ventana, y cuando está adentro en la oscuridad oye una voz que dice: “¡Jesús te está mirando!”. Entonces, el ladrón se asusta y se detiene. Luego como ve que no ocurre nada continúa. Y de nuevo la voz le dice: “ ¡Jesús te está mirando!”. El ladrón asustado prende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula, y el ladrón le dice: “¡Ahhh que susto me diste! ¿Cómo te llamas lorito?”, y el loro le responde “me llamo Pedro”. “Pedro es un nombre extraño para un loro”, y el loro le contesta “más extraño es el nombre Jesús para un Dóberman”.