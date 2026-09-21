lunes 21  de  septiembre 2026
FLORIDA

Gran feria alimentaria en Miami Beach culmina con éxito

Con Estados Unidos como mayor exponente y una destacada participación de países de habla hispana, se mostraron productos y establecieron importantes vínculos comerciales

Vista parcial de pabellón España, 2026 de Americas Food & Beverage Show.

Vista parcial de pabellón España, 2026 de Americas Food & Beverage Show.

SPAIN-UNITED STATES CHAMBER OF COMMERCE
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- La edición 2026 de Americas Food & Beverage Show, celebrada en Miami Beach, marcó el 30.º aniversario de la gran feria alimentaria y contó con la participación de 115 países y territorios, con Estados Unidos como País de Honor, en consonancia con la celebración del 250.º aniversario de la nación.

Estados Unidos presentó un pabellón sin precedentes, con 165 empresas de alimentos y bebidas distribuidas en un espacio de 22.200 pies cuadrados, junto con 12 departamentos estatales de agricultura.

Lee además
Pato pekinés, Komodo Miami
RESTAURANTES

Komodo Miami: Sabores asiáticos en un glamuroso entorno de Brickell
Restorán Elia, Miami.
RESTAURANTES

Elia on the River: Sabores italianos en un entorno al estilo Miami

La delegación estadounidense destacó formulaciones innovadoras, perfiles de sabores únicos y una amplia selección de productos orientados al bienestar, además de bebidas y snacks, salsas y condimentos, así como alimentos congelados y productos destinados al sector de servicios de alimentación.

Más que una simple exhibición de alimentos, la participación estadounidense tuvo un marcado enfoque estratégico. El pabellón aprovechó el espacio asignado para organizar encuentros comerciales, permitiendo que las empresas estadounidenses establecieran contacto directo con compradores de América Latina, el Caribe y África interesados en negociar contratos de distribución.

También hubo una destacada participación de países de habla hispana, como España, Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay, además de productores hispanos de Estados Unidos.

El Pabellón de España ofreció mucho más que una exhibición de productos. A través de conversaciones con productores, degustaciones y demostraciones en vivo, muchos descubrieron nuevos sabores, conocieron diferentes maneras de disfrutar y utilizar los productos españoles y profundizaron en el conocimiento de su calidad y origen.

Cada expositor aportó su propia identidad, ofreciendo una muestra no solo de la industria española de alimentos y bebidas, sino también de las regiones, tradiciones y cultura que se encuentran detrás de sus productos.

“Hemos pasado de contar con apenas 12 empresas participantes en 2019 a más de 50 en la actualidad, lo que refleja la significativa evolución de la presencia de los alimentos y bebidas españoles en el mercado estadounidense”, afirmó Mónica Vázquez, presidenta de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

“Los productos españoles reúnen calidad, innovación y servicio, brindando a los productores una verdadera oportunidad para diferenciarse y crecer en Estados Unidos”, subrayó.

El encuentro internacional tuvo lugar en el Miami Beach Convention Center del 14 al 16 de septiembre. Para más información, consulte el portal oficial de Americas Food & Beverage Show.

Temas
Te puede interesar

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Fracasa proyecto de puente peatonal en entrada de Miami Beach

Detienen por segunda vez a acusado de fingir ser agente de ICE en Miami Gardens

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
WASHINGTON

Megaproyecto de Trump refuerza la seguridad de la Casa Blanca

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti
RIESGO SILENCIOSO

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida

Te puede interesar

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Por Daniel Castropé
Imagen referencial de dólares americanos
DEVALUACIÓN

Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti
RIESGO SILENCIOSO

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida

El migrante venezolano de 28 años Wilber rafael Garcés, fue herido de bala por un agente de ICE que disparó al menos tres veces. 
EN INVESTIGACIÓN

ICE hiere de gravedad a otro inmigrante en Texas, es un joven venezolano