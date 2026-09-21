Gran feria alimentaria en Miami Beach culmina con éxito

MIAMI.- La edición 2026 de Americas Food & Beverage Show, celebrada en Miami Beach , marcó el 30.º aniversario de la gran feria alimentaria y contó con la participación de 115 países y territorios, con Estados Unidos como País de Honor, en consonancia con la celebración del 250.º aniversario de la nación.

Estados Unidos presentó un pabellón sin precedentes, con 165 empresas de alimentos y bebidas distribuidas en un espacio de 22.200 pies cuadrados, junto con 12 departamentos estatales de agricultura.

La delegación estadounidense destacó formulaciones innovadoras, perfiles de sabores únicos y una amplia selección de productos orientados al bienestar, además de bebidas y snacks, salsas y condimentos, así como alimentos congelados y productos destinados al sector de servicios de alimentación.

Más que una simple exhibición de alimentos, la participación estadounidense tuvo un marcado enfoque estratégico. El pabellón aprovechó el espacio asignado para organizar encuentros comerciales, permitiendo que las empresas estadounidenses establecieran contacto directo con compradores de América Latina, el Caribe y África interesados en negociar contratos de distribución.

También hubo una destacada participación de países de habla hispana, como España, Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay, además de productores hispanos de Estados Unidos.

El Pabellón de España ofreció mucho más que una exhibición de productos. A través de conversaciones con productores, degustaciones y demostraciones en vivo, muchos descubrieron nuevos sabores, conocieron diferentes maneras de disfrutar y utilizar los productos españoles y profundizaron en el conocimiento de su calidad y origen.

Cada expositor aportó su propia identidad, ofreciendo una muestra no solo de la industria española de alimentos y bebidas, sino también de las regiones, tradiciones y cultura que se encuentran detrás de sus productos.

“Hemos pasado de contar con apenas 12 empresas participantes en 2019 a más de 50 en la actualidad, lo que refleja la significativa evolución de la presencia de los alimentos y bebidas españoles en el mercado estadounidense”, afirmó Mónica Vázquez, presidenta de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

“Los productos españoles reúnen calidad, innovación y servicio, brindando a los productores una verdadera oportunidad para diferenciarse y crecer en Estados Unidos”, subrayó.

El encuentro internacional tuvo lugar en el Miami Beach Convention Center del 14 al 16 de septiembre. Para más información, consulte el portal oficial de Americas Food & Beverage Show.