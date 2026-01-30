¿No más celulares en mano? Avanza en Florida proyecto que impone multas a conductores distraídos

MIAMI. — El Senado de Florida asignó al Comité de Transporte el Proyecto de Ley SB 1152, una iniciativa de la senadora republicana Erin Grall que pretende eliminar cualquier uso de dispositivos móviles mientras una persona conduce un vehículo.

La medida busca alinear al estado con los estándares nacionales más estrictos de seguridad vial y reducir la accidentalidad en las carreteras mediante la imposición de multas y puntos en la licencia a partir del 1 de octubre.

El envío del proyecto a dicho comité representa el primer paso importante en el proceso legislativo. Históricamente, propuestas similares fracasaron en esta etapa o en el Comité Judicial por falta de consenso político.

Los miembros del comité deberán evaluar el impacto en la seguridad pública frente a los argumentos de libertad personal. Si el comité aprueba la medida, esta avanzará hacia los comités de Asignaciones y Reglas antes de llegar al pleno del Senado para su votación final.

Adiós a "zona gris" legal

La normativa actual de Florida prohíbe enviar mensajes de texto al conducir, pero permite sostener el teléfono para hablar, utilizar mapas o seleccionar música, excepto en zonas escolares y de construcción.

La SB 1152 elimina esa distinción. Bajo la nueva redacción, el simple acto de sostener el teléfono constituiría una infracción primaria. Esto faculta a los agentes de policía para detener a un conductor solo por ver el dispositivo en su mano, sin necesidad de otra violación de tránsito.

Las sanciones propuestas incluyen una multa base de aproximadamente 150 dólares y tres puntos en la licencia para la primera infracción. En casos de reincidencia, las multas ascienden a 250 o 500 dólares, con la posibilidad de suspensión de la licencia. La ley contempla excepciones para situaciones de emergencia y permite el uso de tecnología con un solo toque o comandos de voz.

Cifras que alarman y presión corporativa

El impulso detrás de la SB 1152 proviene de una coalición entre grupos de víctimas y el sector de seguros. Datos del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) evidencian miles de accidentes anuales atribuidos a la conducción distraída.

Las aseguradoras apoyan la medida pues proyectan una reducción en la frecuencia y severidad de los reclamos, lo cual podría estabilizar las tarifas de seguros de auto en el estado.

La Asociación de Jefes de Policía de Florida también respalda el cambio. Los oficiales argumentan que la ley actual resulta inaplicable, ya que es difícil probar ante un tribunal si un conductor texteaba o simplemente marcaba un número de teléfono.

Tensión entre seguridad y libertad

A pesar del apoyo institucional, el proyecto enfrenta resistencia. Sectores conservadores y libertarios dentro del propio partido de gobierno suelen ver estas medidas como una intromisión excesiva del Estado en la conducta individual.

Asimismo, organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación sobre el potencial uso de estas leyes para justificar paradas de tráfico desproporcionadas en comunidades minoritarias.

La senadora Grall deberá sortear estos obstáculos en el Comité de Transporte para evitar que la SB 1152 corra la misma suerte que sus predecesoras.