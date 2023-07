Liberales juegan la carta racial contra Florida

El sindicato de maestros de Florida Education Association (FEA) fue uno de los primeros en dar la voz de alarma sobre lo que califican de pretensiones obscuras de los nuevos estándares educativos, y los catalogó como un “gran paso de retroceso”.

DIARIO LAS AMERICAS solicitó una entrevista Karla Hernández-Matz, presidenta del sindicato United Teacher of Dade, quien nos hizo llegar la siguiente declaración:

“Estamos indignados y consternados por la ignorancia y manipulación del Departamento de Educación de Florida para minimizar los horrores de la esclavitud y adoctrinar a nuestros hijos”.

“Los hechos son que los únicos beneficiarios de la esclavitud fueron aquellos que obtuvieron ventajas económicas de su inmoral estructura y aquellos que siguen beneficiándose del racismo”

“Los educadores no toleramos enseñanzas inexactas. Debemos preocuparnos y tener la convicción moral de denunciarlo, en las urnas electorales y con actos de resistencia”, afirmó Hernández, según María José Espinoza de la oficina de prensa.

Por otra parte, la mayoría de los medios se hicieron eco de una noticia tan sensible en una sociedad tan radicalizada y exponen que “los funcionarios de educación de Florida intentan blanquear uno de los crímenes más horrendos jamás cometidos contra seres humanos”.

La indignación

Pero, al leer de punta a rabo, las 216 páginas de los nuevos estándares Florida´s State Academic Standards - Social Studies, 2023, lo más parecido que encontramos al origen de la indignación fue el siguiente párrafo:

“Aclaraciones de referencia: Aclaración 1: La instrucción incluye cómo los esclavos desarrollaron habilidades que, en algunos casos, podrían ser aplicadas -could be applied- para su beneficio personal”.

Esa recomendación surge en un contexto de una hipotética clase de historia que tiene el objetivo de examinar los diversos trabajos y oficios realizados por los esclavos (por ejemplo, agricultura, pintura, carpintería, sastrería, servicios domésticos, herrería y transporte). Está en la página 6 del documento aconseja que se aborde la esclavitud de múltiples ángulos, desde el punto de vista histórico, social, económico. En otra parte, incluso la aborda desde el punto de vista racial, sin intentar justificarla.

Abolicionistas

Al contrario, el documento insta a los maestros a identificar a las figuras que se esforzaron por abolir la institución de la esclavitud, y nombra a Thaddeus Stevens, Abraham Lincoln, Zachariah Chandler, todos republicanos o del partido Unión Nacional.

Orienta a los educadores a evaluar varios movimientos abolicionistas que presionaron continuamente para terminar la esclavitud. “Incluir a la Sociedad de Amigos (cuáqueros) y sus esfuerzos por acabar con la esclavitud a lo largo de los años”.

“Incluir escritos de africanos que vivían en los EEUU y su efecto en el movimiento abolicionista”.

La esclavitud

Los nuevos estándares quieren que los maestros pongan en contexto a los alumnos sobre las causas, curso y consecuencias de la trata esclava en las colonias 1609-1776.

Llama a abordar el tráfico de esclavos en África -Benin, Dahomey-. Hablar sobre los piratas que secuestraban europeos y los vendían como esclavos en los países musulmanes, la esclavitud en Asia, abordar Los Códigos Sumerios -2.000 años antes de la Era Cristiana y el Sistema de castas indio. También aborde la esclavitud entre los indígenas americanos.

En otro capítulo, llama a los educadores a instruir a sus alumnos sobre las duras condiciones de las plantaciones, por ejemplo, desnutrición, condiciones climáticas, tasas de mortalidad infantil y los niños esclavos.

Prominentes figuras negras

Pero en la página 4 se habla de la influencia positiva y la contribución de los afroamericanos en la sociedad. Insta a los maestros a identificar a los afroamericanos que demostraron heroísmo y patriotismo, por ejemplo: Booker T. Washington, Jesse Owens, Los Aviadores negros de Tuskegge -que enfrenaron a los alemanes en la II Guerra Mundial- Martin Luther King, Rosa Parks, el presidente Barack Obama, el primer teniente Vernon Baker, el sargento 1ra clase Melvin Morris.

En la página 21 requiere que los maestros inviten a los alumnos a analizar las experiencias desde el punto de vista económico, político, legal y social de los afroamericanos y sus contribuciones y sacrificios a EEUU, desde 1960 a la actualidad. Llama a comparar la participación de los afrodescendientes en la educación superior, el voto, los ingresos, el censo carcelario, y en el servicio público. Invita a los maestros a hablar sobre los afrodescendientes pioneros en sus respectivos campos como el presidente Obama, la vicepresidente Kamala Harris, los secretarios de estado Colin Powell y Condoleezza Rice, los jueces del supremo Ketianji Brown Jackson, Clarence Thomas y varios representantes políticos.

DIARIO LAS AMERICAS trató sin éxito de conversar con Manny Díaz, comisionado de Educación de Florida, para conocer de primera mano su valoración. El comisionado después de la aprobación declaró que los nuevos estándares educativos, recomiendan abordar los temas, de acuerdo con la edad del estudiante, desde la trata de esclavos, las leyes de Jim Crow, el movimiento de Derechos Civiles y todo lo ocurrido a lo largo de nuestra historia. Ejemplificó que en Kindergarten se enfocan en enseñar las figuras históricas importantes.

Mentira

Ron DeSantis, gobernador de Florida y candidato a la presidencia de los EEUU, sostuvo en un tuit que “los demócratas como Kamala Harris tienen que mentir sobre los estándares educativos de Florida para cubrir su agenda de adoctrinar a los estudiantes e imponer los temas sexuales a los niños. Florida se interpone en su camino y continuaremos exponiendo sus agendas y mentiras”.

Florida’s State Academic Standards – Social Studies, 2023, guía cómo tratar otros temas necesarios como Cívica y Gobierno, Educación financiera, Historia Americana, Historia Mundial, Humanidades, Psicología, Geografía, Economía, Sociología y el Holocausto. Ningún documento puede abordar todos los ángulos de la historia. Si alguien considera que la guía educativa debe incluir un hecho trascendente, o hacer énfasis en algo, lo correcto sería solicitarlo. Pero acusar de racistas a quienes la produjeron parece un despropósito y una irresponsabilidad.

Uno de los autores de los estándares es William Barclay Allen, profesor y politólogo afroamericano de Fernandina Beach, Florida, entrevistado en un programa de radio de NPR dijo lo siguiente:

“Esto es un esfuerzo voluntario. No me compensaron por ello. Respondí a un llamado general de personas con interés y compromiso con las instituciones educativas del estado, y respondí. Y participé de buena gana. Era una oferta, una contribución de servicio público voluntario. El contexto era, ¿qué se les debe pedir a los escolares que aprendan cuando se inicia, por primera vez, en el estado de Florida, una línea independiente de estándares curriculares? Ese es el contexto. Ahí fue donde trabajábamos. Y ciertamente estoy perfectamente contento de haber tenido la oportunidad de contribuir a eso….Creo que los maestros son inteligentes. Y lo sé porque he trabajado con algunos maestros destacados en la relación de tutoría en Florida, y entienden que los estándares les dan la oportunidad de enseñar. No les dictan qué decir”.

En la página 187, se insta a los educadores a definir propaganda y discutir sus métodos e investigar cómo la comunicación incorrecta, rumores, chismes, la manipulación pueden influir en el comportamiento del grupo y la sociedad. Solo surge una pregunta a los críticos: ¿leyeron el documento?

@menendezpryce

cmenendez@diariolasamericas.com