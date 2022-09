Lilibeth Morón: "El sueño de la casa propia está más cerca de lo que pensamos"

“Se dice que estamos viviendo una recesión, pero para mí esa palabra solo representa una transferencia de riqueza que va directo a personas que saben aprovechar el momento. Y en materia inmobiliaria, el sueño americano de la casa propia sigue vive y hay oportunidades que se pueden aprovechar, sin embargo, hay que acudir a agentes que quieran ayudar, educar sobre todos los programas que existen, y que no solamente estén buscando una comisión de venta”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la agente de bienes raíces Lilibeth Morón, quien ostenta el título de Top Producer gracias a la ayuda que le ha brindado a más de 5 mil familias hispanas para cumplir sus metas en el sector inmobiliario, y quien recientemente fue escogida como una de las 15 mejores realtors de Atlanta, reconocimientos otorgados por empresas como Palmer House Properties, que congregan miles de agentes inmobiliarios a nivel nacional.

“Actualmente las casas están permaneciendo más tiempo en el mercado, y el impacto que eso tendrá para el comprador, es que posiblemente vaya a recibir ayudas para los gastos de cierre. Por otra parte, en este estado, Florida, existe un programa en el que los compradores pueden obtener asistencia para down payment cero [no pago inicial]. Hablo del préstamo de la Administración Federal de Vivienda (FHA, por su sigla en inglés), que es un préstamo hipotecario asegurado por el gobierno federal que permite a los compradores hacer un pago inicial desde tan solo 3.5% o menos, para quienes califiquen. Y eso aplica dependiendo de la ciudad y el condado en el que la persona o familia busque comprar”, detalló Morón.

“Lo que sucede es que en general los agentes de bienes raíces no educan a los posibles compradores, porque lo que quieren es vender y ganar una buena comisión. En este sentido hay ayudas para compradores que disminuyen la comisión del realtor y por esa misma razón los agentes no brindan toda la información que el cliente necesita”, advirtió Lilibeth Morón, quien opera en Atlanta, Miami, Broward y Orlando.

“Este trabajo implica un proceso de enseñanza al comprador desde el primer día hasta que culmina la transacción, y eso representa la labor social de nuestro oficio. Uno como agente es parte de un sueño, y eso lo vivo con aún más fuerza en estados como Georgia, cuando las personas que no tienen estatus migratorio acuden a mi para la compra de su casa. Y en esos escenarios la única manera en la que puedo ayudarlos es aplicando a través un TAX ID [número de identificación fiscal], pero cuando se aplica de esa manera el pago inicial para la compra debe ser desde el 20 % al 25 % del costo de la propiedad. Estamos hablando que un obrero tiene que ahorrar aproximadamente 75 mil dólares, y quedarse literalmente sin un peso ahorrado, para poder cumplir su sueño de la casa propia”, reveló Morón.

“En este punto es importante informar que se ha dado a conocer un nuevo programa para personas con TAX ID, que les permite dar desde un 0% a un 5% de pago inicial. Sin embargo, es un programa con regulaciones y condiciones muy estrictas. Por ejemplo, el comprador está obligado a refinanciar su casa en un tiempo establecido. Eso quiere decir que, aunque el comprador no tuvo que dar un pago inicial del 20% al 25%, tiene que estar preparado para ahorrar ese 20% en caso de que su estatus migratorio no cambie. No obstante, es una opción para personas con TAX ID que no tienen el 20% o 25% de pago inicial para una propiedad”.

De realtor a agente de cambio

Con 31 años de experiencia como agente de bienes raíces, y promoviendo un estilo en el que la educación es la antesala a la venta, Lilibeth Morón brinda clases a primeros compradores en línea, y también busca perfilarse como influencer y oradora, compartiendo a través de sus redes sociales consejos, información, y contenido de valor para futuros compradores.

“Cuando llegué a este país hace 8 años me di cuenta de que aquí nadie te educa, y esa es la debilidad en la que yo decidí enfocarme, y asumí el compromiso de enseñar a la gente todo lo que tiene que ver con este proceso: qué se necesita para calificar a un préstamo, cuáles son las mejores opciones para cada familia, qué compromisos implica la compra de una vivienda, cuales son todos los trámites que forman parte del proceso, los requisitos que piden los bancos, etc.”, dijo la agente que vive entre Miami y Atlanta junto a su esposo, Rubén Arcia, quien es empresario y motivador.

“No ha sido fácil llegar hasta aquí, y expandir mi empresa en dos estados, ya que a pesar de que los bienes raíces también eran mi rubro en Venezuela, llegué a Estados Unidos sin hablar inglés, y la barrera del idioma fue difícil de vender. Sin embargo, estudiando y trabajando sin descanso me licencié en Orlando en julio de 2014, y en agosto del mismo año hice mi primera venta”, dijo la agente especializada en el mercado residencial y de lujo, y que además lidera una junto a sus hijas, Stheffani y Thiffany, la Fundación Pennies for Many, organización enfocada en ayudar a personas en riesgo social en Venezuela, y a inmigrantes en situación de calle y vulnerabilidad.

Si quieres saber más de Lilibeth Morón síguela en su cuenta de Instagram @lilibethmoron o visita www.moronrealgroup.com

Por: @camila_mendoza