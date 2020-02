MIAMI. Le damos la bienvenida al mes de marzo, con una gran variedad de eventos para niños de todas las edades, desde cine al aire libre, actividades manuales y artísticas, festivales y hasta paseos en el tren más querido por los pequeños de la casa.

Orange Blossom Festival

Todos los años, la ciudad de Davie organiza su tradicional Orange Blossom Festival, Parade and Rodeo.

Desde este viernes 28 de febrero y hasta el 01 de marzo los habitantes de la ciudad de los cowboys, disfrutarán de actividades gratuitas y familiares como granja de mascotas, desfiles, espectáculo de reptiles, área de juego para niños, además de su característico rodeo.

También habrá música, un espectáculo de autos, colchones inflables, venta de manualidades, comida, entre otras atracciones.

www.davie-fl.gov/1252/Orange-Blossom-Festival

6591 Orange Drive, Davie, Fl 33314

Feliz cumpleaños Dr. Seuss

El escritor e ilustrador estadounidense Dr. Seuss, cumpliría 116 años este 2 de marzo, y para celebrarlo tanto las tiendas Target, como la ciudad del Doral y la librería Books & Books han preparado una serie de actividades gratuitas este sábado 29 de febrero.

Target

De 10:00 a 11:30 am., cada media hora, se leerá el libro Happy Birthday to you!, además se realizarán concursos, actividades divertidas y descuentos en la compra de los libros de este famoso autor.

www.target.com/c/dr-seuss/-/N-55abe

Doral

En el Doral Legacy Park, de 10: 00 am. a 12 pm., los pequeños tendrán una mañana de diversión y storytime con los personajes favoritos de Dr. Seuss! Se requiere previo registro a través de:

www.eventbrite.com/e/dr-seuss-storytime-tickets-91614516485

Books & Books

A las 10:30 am. en Coral Gables, y a las 11:00 am., en Coconut Grove y Suniland Shops, lleva a tus niños disfrazados de sus personajes favoritos de Dr. Seuss para que disfruten de manualidades, lecturas y juegos.

Puedes también donar un libro para niños usado que será entregado a otros niños que lo necesiten.

booksandbooks.com/event/happy-birthday-dr-seuss/

Cine en el parque

Prepara tu manta o silla para disfrutar este viernes 28 de febrero del mejor cine bajo las estrellas.

Como todos los últimos viernes de cada mes, en el Downtown Doral y en Coconut Grove se presentarán, completamente gratis, opciones de películas para los más pequeños:

- Abominable, a las 7:30 pm., en el The Barnacle Historic State Park

- Aquaman, a las 7:30 pm., en el Downtown Doral Park

Y este sábado 29 de febrero, a las 6:30 pm., la ciudad de Aventura también tendrá sus cine bajo las estrellas, presentando Frozen II, en el Founders Park.

www.floridastateparks.org/events/free-movie-park-6

www.cityofdoral.com/all-departments/parks-and-recreation/special-events/

www.cityofaventura.com/CivicAlerts.aspx?AID=114

Butterfly Festival

Este sábado 29 de febrero, de 1:00 p.m. a 8:30 p.m., la ciudad de Coconut Creek tendrá un día lleno de diversión, actividades y música con su festival anual de Mariposas, que se realizará en el Sabal Pines Park.

Podrás disfrutar desde juegos de carnaval, manualidades, shows en tarima, fuegos artificiales y venta de comida.

¡La entrada es gratis!

www.coconutcreek.net/parks/events/butterfly-festival

5005 NW 39th Avenue, Coconut Creek, Fl 33073

Day Out With Thomas

El tren más querido por los niños regresa al Gold Coast Railroad Museum este fin de semana 29 de febrero y 1 de marzo, y el próximo 7 y 8 de marzo, con su tour Day Out With Thomas.

Además de pasear y conocer a este divertido personaje y a Sir Topham Hatt, tus hijos disfrutarán de actividades especiales, como juegos y manualidades.

www.goldcoastrailroadmuseum.org/events

12450 Sw 152nd Street, Miami, Fl 33177

Para conocer más sobre estas y otras actividades, sigue @miamiconhijos en Instagram y visita mi Blog www.miamiconhijos.com