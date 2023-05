Los planes de Pepe Díaz en su regreso a la alcaldía de Sweetwater

MIAMI.- El nuevo alcalde de Sweetwater no es alguien extraño para los residentes más antiguos de esa ciudad de Miami-Dade . José ‘Pepe’ Díaz, después de ser edil de ese municipio entre 1999 y 2003, vuelve a ocupar el cargo tras unas elecciones en las que no tuvo competidor.

-Entre lo que dejó en aquel momento como alcalde y lo que encuentra ahora, ¿cuáles son sus prioridades hoy?

Cuando estuve anteriormente, fue un tiempo muy distinto, muy difícil porque fueron los días que tuvimos las inundaciones. La ciudad estaba muy baja y el agua tenía un nivel muy elevado. Tuvimos que hacer muchísimas cosas, fueron tres inundaciones muy fuertes y tuvimos que crear un sistema de motobombas para evacuar el agua, en conjunto con el Condado. No teníamos los fondos para trabajar en eso, fue necesario prestar carros de policía al estado y también muchas otras cosas. Logramos resolver el problema con la ayuda de muchos porque trabajamos en equipo. Y ahora me dispongo a trabajar por la calidad de vida de nuestros residentes. Es un tiempo diferente, algo complicado para darles la máxima ayuda a los ciudadanos. Tenemos problemas económicos, eso se sabe. Gracias a Dios, ya estamos iniciando nuestra gestión. En este corto tiempo he estado analizando todo. Vemos que los parques están prácticamente cerrados y no sabemos por qué. Tenemos que abrirlos para el disfrute de la juventud y de todas las personas. También tenemos que arreglar muchas de nuestras calles, eso es algo muy importante. Y eso puede sonar pequeño, pero este es un tema muy importante para los ciudadanos. Vamos a revisar las motobombas para estar seguros de su eficiencia por si viene alguna tormenta y tuviéramos otras inundaciones en el futuro. El alcalde anterior [Orlando López] había puesto unos generadores, que yo luché para conseguir el dinero. También estamos mirando el área nueva porque tenemos que mejorar sus calles. Estamos analizando, además, si podemos seguir prestando los servicios a la comunidad sin tener que sacar personas de la plantilla, si la situación se pone difícil. Otra cosa que ha cambiado inmediatamente es que estoy trabajando con cada comisionado porque eso no existía anteriormente. Cada uno tiene sus promesas al pueblo y hay que respetarles esas promesas y trabajar en conjunto con ellos, porque ellos también son representantes de la Ciudad y eso es importante. Quiero emprender una campaña de embellecimiento y que a los residentes y comerciantes les dé orgullo decir que viven y crecen en la ciudad de Sweetwater.

-Durante la pasada administración y también gracias a sus esfuerzos como comisionado condal, se anexó a Sweetwater un territorio de más de 1.000 acres. Esto supone un nuevo reto en materia de seguridad para la Ciudad, pero también más ingresos a las arcas municipales. ¿Hay suficientes policías para brindar seguridad en esa área y cómo se mejorarán las finanzas del municipio con esa anexión?

Se mejoran drásticamente. La Ciudad va a recibir más fondos, pero a la misma vez hay más responsabilidad de nuestra parte porque tenemos que brindar más seguridad. Allí tenemos grandes compañías, como la oficina nacional de Telemundo, Amazon, Goya y grandes negocios. Para nosotros los negocios pequeños también son importantes, pero en el caso de esa área tenemos compañías grandes que requieren mayor seguridad. Esto conlleva más policías que deben patrullar en el área. Es algo que traerá más dinero, es algo por lo que yo luché cuando estaba como presidente de la Comisión del Condado. Gracias a esto, la Ciudad tiene hoy una mejor posibilidad para salir adelante con esa área anexada, que siempre se vio como un terreno de expansión de Sweetwater y lo conseguimos.

-Ese es un terreno que entró en litigio con Doral cuando fue asignado a Sweetwater. ¿Cómo va esa disputa legal?

Doral quiso quedarse con esa área. Yo fui uno de los que impulsó la creación de la ciudad de Doral, un municipio que quedó con mucho territorio, con grandes negocios y más residentes. Es una ciudad que ha crecido y todavía quiere crecer más y eso es importante. Pero hay que respetar a las ciudades que están alrededor. Hay que ser balanceados. Uno no puede ser completamente rico y que la cuidad de al lado sea pobre. Eso se los expliqué claramente cuando era comisionado. Sweetwater tenía un milla y media, con una esquina de un par de yardas. Lo que hice fue ayudar a la ciudad de Sweetwater. La anexión es algo que se tuvo que hacer y se hizo bien, tanto como ayudé a las ciudades de Medley, Miami Spings y Miami Gardens.

- ¿Se propone usted hacer crecer más a Sweetwater mediante la anexión de otros territorios del Condado?

Miami-Dade, estoy casi seguro, se va a convertir en un condado de solo municipalidades, como Broward. Yo tengo 31 años en política, en estos momentos se están analizando más anexiones e incorporaciones. Sweetwater tiene la posibilidad de crecer más hacia el oeste y otras partes. Eso es algo que tengo que sentarme a hablar con el comisionado del distrito. Y si debe crecer hacia otra área donde haya otro comisionado, también hablaré con ese comisionado. Yo fui marine y los marines tomamos todo en serio y no dejamos de pelear.

-Hace cinco años el puente que se construía entre su ciudad y la Universidad Internacional de la Florida (FIU) se desplomó, causando varias muertes. El proyecto se ha retomado. ¿Cómo avanza esta iniciativa?

En semanas recientes, tuve una reunión de emergencia para firmar los contratos con el estado para que Tallahassee pueda abrir las licitaciones y poder construir el puente de nuevo. Ya lo diseños están hechos en un 100%. Del lado de Sweetwater tocaba hacer algunas gestiones, ya se hicieron. Va a ser un puente eficiente, seguro para los peatones y ciclistas, que tendrá una estructura diferente al anterior. La calle 8 es muy peligrosa, varias personas han muerto tratando de cruzarla. No soy un profesional para hablar de esto, pero los diseños que yo vi me hacen pensar que tendremos un puente con una columna en el medio, muy provechoso para todos.

dcastrope@diariolasamericas.com

@danielcastrope