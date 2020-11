Los pro y los contra de impartir justicia vía Zoom

Consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS la abogada y exjueza condal Ana María Pando explica que, en Miami Dade, en el escenario del coronavirus, “las vistas se realizan por la plataforma virtual Zoom. En la mayoría de los casos, los jueces y sus asistentes están trabajando desde sus respectivas casas. Los abogados comparecen a través de esta plataforma cuando no hay litigio fijado, y son vistas para discutir cuestiones preliminares entre los representantes legales de ambas partes y el juez. Cuando hay litigio, los testigos y los litigantes también comparecen por Zoom. La evidencia se presenta por correo electrónico al juez y a la parte contraria, en general, una semana antes”.

El presidente del Tribunal Supremo de Florida, Charles Canady, suspendió los juicios con jurado el 13 de marzo y autorizó el uso de tecnología remota en juicios con jurado civil el 21 de mayo. La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, por su parte, publicó un informe el 2 de junio alegando que el proceso de selección de jurado virtual. “Compromete la capacidad de acercarse y explorar posibles comportamientos y prejuicios del jurado, como se expresa a través de la comunicación no verbal”.

bb0b560d-1ef7-4712-be8d-9f9d82d37369.jpg Los ex jueza condal Ana María Pando y su hijo el abogado Guillermo de la Puente Cortesía del entrevistado

En este sentido Pando asevera: “Después de 33 años en las cortes como litigante, doce de los cuales fui jueza de Miami-Dade county, la única ventaja que veo es cuando no hay litigio. En esas vistas cortas solamente donde se discute la ley entre profesionales legales, abogados y jueces, no veo problema alguno. Al contrario, uno se ahorra, como abogado, el tener que soportar el tráfico y el parqueo, bastante caro, para hablar con el juez 5 o 10 minutos. Esto le ahorra dinero al cliente porque el abogado no tiene que pasarle los gastos al cliente. Sin embargo, cuando hay litigio, donde los jueces tienen que escuchar, ver y sentir a los testigos y los abogados, este sistema, a mi entender no funciona. Los abogados no pueden hacer su presentación, mirándole a los ojos a un testigo o a un juez y eso es una parte clave de un litigio. Simplemente, con este sistema, todos estamos pegados a una computadora y se pierde el elemento humano, la pasión, el lenguaje corporal y el factor “teatro”, todos elementos cruciales en el litigio”.

video-conference-5162927_1920.jpg Por videoconferencia los abogados no pueden hacer su presentación, mirándole a los ojos a un testigo o a un juez y eso es una parte clave de un litigio Pixabay

Estas limitaciones podrían llegar, en menor o mayor escala, a comprometer la calidad y garantía de un proceso judicial. “Estoy viendo a jueces que, respetuosamente, no son los mismos que eran antes. El hecho de estar en casa, sin las presiones de tener a muchas personas que atender, juicios que hacer y, francamente, creo que, hasta aburridos, han afectado su eficacia. Eso, me da pena decirlo, lo he visto en muchas vistas”.

Lo que se suponía fueran meses, se ha extendido en la línea temporal y con ello se avizora una especie de inmovilidad respecto a un cambio inmediato de vuelta a la normalidad: “Desafortunadamente, no veo movimiento hacia una reapertura” dice Pando y sugiere: “Se pueden implementar medidas, como en los comercios, de distanciamiento social y del uso obligatorio de mascarillas. Tal parece que la aceptación a la comodidad y la informalidad ha reinado en las cortes”.