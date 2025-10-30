jueves 30  de  octubre 2025
IRA AL VOLANTE

Mujer detenida tras balear a un hombre en la I-95

Presuntamente, el caos se desató en un aparente caso de ira al volante.

Vista de un vehículo de Policía del Condado Broward.

EFE/CRISTOBAL HERRERA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Deerfield Beach - Lo que comenzó como un incidente de tránsito en plena autopista terminó con disparos y un hombre gravemente herido. Una mujer fue arrestada luego de presuntamente abrir fuego contra otro conductor en la Interestatal 95, a la altura de Deerfield Beach.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Broward (BSO), los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, poco después de las 5:30 p.m., en los carriles hacia el norte de la autopista, entre las intersecciones de Palmetto Park Road y Hillsboro Boulevard.

Los agentes respondieron a la emergencia tras recibir reportes de un sujeto herido de bala dentro de su vehículo. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital local con lesiones graves para su vida, informaron.

Pocas horas después, los oficiales lograron detener a la presunta atacante, identificada como Breanna Evans, de 26 años, quien fue puesta tras las rejas en la cárcel principal de Broward.

Evans enfrenta dos cargos de intento de asesinato, además de disparar a un vehículo ocupado y disparar desde un auto en movimiento, dijo BSO.

El reporte policial precisó que no existe relación alguna entre la persona atacada y la sospechosa, por lo que el hecho podría apuntar a un violento episodio de ira al volante, algo cada vez más común en nuestras calles.

Las autoridades señalan que una simple discusión en la vía puede tener consecuencias fatales y exhortan a los conductores a evitar confrontaciones, reportar cualquier comportamiento agresivo y priorizar siempre la seguridad sobre el impulso del momento.

Este tipo de incidentes nos recuerda la necesidad de conducir con prudencia y controlar las emociones al manejar. Un gesto impulsivo puede transformarse en tragedia en cuestión de segundos y afectar su seguridad y el bienestar de su familia.

La investigación continúa abierta mientras los detectives reconstruyen los momentos previos al ataque.

