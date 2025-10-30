jueves 30  de  octubre 2025
Se lleva a cabo mega feria de empleo este jueves en Sunrise

El evento ofrece cientos de oportunidades laborales.

Imagen referencial de un evento de reclutamiento y oportunidades laborales. (ARCHIVO)

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Sunrise- Si busca trabajo en el sur de Florida, hoy es el momento de actuar. Este jueves 30 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., se realiza una mega feria de empleo en el Amerant Bank Arena, ubicado en la 1 Panther Parkway, Sunrise, Florida 33323, con la participación de más de 100 reclutadores.

Los asistentes podrán presentar sus resume, ser entrevistados en el lugar e incluso recibir ofertas de trabajo inmediatas, en una jornada pensada para agilizar la conexión entre empleadores y candidatos, dijeron los organizadores.

El evento reúne empresas de distintos sectores, incluyendo servicios, salud, hotelería, tecnología y transporte, ofreciendo vacantes para todos los niveles de experiencia. Además, se contará con asesoría profesional para la preparación de entrevistas y consejos sobre cómo destacar entre los postulantes cuando aplicas a una oferta laboral.

El equipo a cargo recomienda llevar varias copias del currículum, vestir de manera profesional, llegar con tiempo y aprovechar cada oportunidad de contacto directo con los representantes de recursos humanos. Además, es fundamental presentar documentos personales que acrediten su capacidad legal para trabajar en Estados Unidos, como identificación oficial (ID), permiso de trabajo, residencia o pasaporte americano.

La entrada es gratuita y está abierta a toda la comunidad.

