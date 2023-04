Marco Rubio: "La política de Biden ha sido un desastre"

Marco Rubio en entrevista con Ninoska Pérez en La Poderosa. - Captura de pantalla/YouTube/La Poderosa Marco Rubio en entrevista con Ninoska Pérez en La Poderosa. Captura de pantalla/YouTube/La Poderosa

Sobre la visita oficial del presidente Petro a La Casa Blanca

Considerando los enlaces tan fuertes que hemos tenido por años con Colombia, con su anterior gobierno, con todo lo que se ha logrado en Colombia, los esfuerzos valientes del pueblo colombiano. A mí no me gusta, no voy a interferir en los asuntos de otros países. Pero, en el caso de Petro es un individuo que se está saliendo de la línea. Estamos hablando de una persona que vino a Washington D.C. específicamente buscando el levantamiento de sanciones en contra de la dictadura de Cuba y Venezuela.

Para él, esos regímenes lo van a ayudar con sus negociaciones con grupos terroristas. Obviamente, tuve que pronunciarme sobre eso. No podemos permitir que eso pase.

Sobre la crítica del ELN a la visita del presidente Petro a EE.UU. y la estrategia del grupo terrorista

Yo creo que es una crítica sincera de parte de ellos. No hay manera de arreglarse con esa gente. Es una fantasía que tiene Petro que va a haber un arreglo con estos grupos. Son grupos terroristas narcoterroristas, lo que buscan al final del día es dominar el país y el territorio.

Lo más peligroso es que Petro vaya a convencer a la Administración Biden que la clave aquí es ‘vamos a quitarle las sanciones al régimen cubano y al régimen de Maduro y ellos nos van a ayudar entonces a que el ELN llegue a un acuerdo’ - eso no va a pasar. Pero en fin, con ese grupo no hay arreglo.

Sobre el futuro de la democracia en Venezuela

Te diré claramente que algunos de los miembros de la oposición están arreglados con el régimen --porque quieren ser la oposición oficial de Venezuela y otros sinceramente cometieron un error al entrar en esta idea que con estas negociaciones y eliminando al gobierno interino que era la única vía que existía.

Maduro jamás voluntariamente va a hacer elecciones libres y democráticas en Venezuela. Yo creo que alguno de estos grupos hacen negociaciones para poder decirle al mundo ‘mira, tratamos y él no quiso’. Pero en fin, ya el mundo lo sabe. Y lo que pasa aquí, desafortunadamente, es que muchos de estos países tienen intereses económicos y dan legitimidad a estas dictaduras. Por ejemplo, lo que está pasando en Siria, es lo que muchos de estos países dicen ‘bueno, es una persona muy mala, pero él es el que está en el poder. ¿Vamos a tener que lidiar con él porque hay otros temas en juego y qué vamos a hacer?’

Yo creo que ese es el sentimiento que estamos viendo en ciertas partes de Washington D.C. y estamos viendo a países de Europa que ya han dicho ‘bueno, ya no existe un gobierno interino. Ya no existe oposición en contra de Maduro, aunque no nos guste, está en control en ese país’. Ese es el juego del régimen, porque lo entienden bien y desafortunadamente la oposición se ve ahora sin ningún tipo de poder. Pero bueno, es una situación sumamente difícil.

Sobre el gobierno del presidente Biden

Aquí se ve claramente que Joe Biden es una persona que está impedida. Joe Biden realmente nunca fue una persona que siempre decía disparates, pero obviamente ha llegado a un punto de su vida en el cual es notable su estado. Es peligroso porque los enemigos de EE.UU. lo están viendo y están calculando. Ellos ven esas imágenes en la televisión y escuchan los disparates que dice. Si él está así ahora, se va a empeorar en unos dos o tres años.

En términos de política exterior, hemos visto que es una política exterior tradicional en un momento que no es tradicional del Partido Demócrata. Vamos a decir la verdad, hace solamente dos años y medio o tres años, cuando Trump era presidente, casi todos los países de nuestra región estaban alineados con nosotros. Casi todos, con excepción de Bolivia por un rato, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Todos los demás países estaban alineados con EE.UU. Hoy en día es casi todo lo contrario. Tenemos un presidente en República Dominicana, uno en Panamá, uno en Costa Rica que cooperan con nosotros. Pero en fin, casi todos los países del hemisferio en este momento, especialmente los países con grandes economías, están o en contra de EE.UU, o midiéndose también con enlaces a Rusia, China e Irán.

El presidente de Guatemala, una persona que ha sido pro-americano, lo han criticado mucho por el tema de los transexuales, en un país muy conservador. Entonces se ofendió y no vino a la Cumbre. Al presidente de El Salvador, les encanta criticarlo. Pero es un hombre que ha encarcelado a pandilleros. Estuve en El Salvador hace menos de un mes. Por primera vez en 30 años, se puede salir por la noche a caminar en la calle y no hay que pagar sobornos a estas pandillas. Además a la República Dominicana le han puesto sanciones ridículas porque dicen que están deportando haitianos pero en las Bahamas también están deportándolos.

Aquí lo que están calculando los países del mundo es que es mejor ser enemigo de EE.UU. que su amigo, porque si eres enemigo tratan de arreglarse contigo, te invitan a La Casa Blanca. Si eres amigo, te ponen sanciones, te critican, te caen encima y eso ha sido muy lamentable.

Así que la política de Biden ha sido un desastre total, incluyendo lo de Afganistán. Ese evento fue la señal que le dijo a Putin: ‘yo puedo invadir porque sí esta gente está a tal punto que los Talibanes los pueden sacar en 22 horas, yo puedo hacer lo que me da la gana’ y eso ha invitado a este tipo de acciones muy peligrosas.

Sobre la crisis fronteriza

Biden no tiene interés en hacer nada porque la extrema izquierda de su partido no lo permite. Aquí lo que hay que hacer es regresar a la política de Trump, porque con la política de Trump se sabía claramente que no podías entrar y quedarte. Entrar a EE.UU. ilegalmente no iba a ser tan fácil. Pero ahora, el mensaje es muy claro. Si cruzas la frontera y te entregas, te vas a poder quedar en EE.UU. Entonces, estás creando un incentivo para que vengan más personas y es lo que estamos viendo todos los meses y todos los días. ¡Miles de personas! Ningún país puede sostener eso. Entonces, si Biden hace lo que tienen que hacer para corregir ese problema, tiene que admitir que Trump estaba en lo correcto y regresar a esas políticas y lo que se va a formar dentro de su Partido Demócrata es que se van a dar cuenta que Biden no tiene una base política. La base que tiene él, es dependiente de una base política de la extrema izquierda, la cual lo llevó al poder. Esa es la base que controla el Partido Demócrata y ellos exigen que no haga absolutamente nada sobre este tema. Incluso, hoy mismo estaba leyendo algo sobre el alcalde de Nueva York, que no es conservador ni republicano, criticando el tema de la frontera porque no es sostenible. Aquí todos conocemos a inmigrantes, sabemos las dificultades que están enfrentando. Pero es que ningún país del mundo puede permitir que entren miles de personas al día de manera descontrolada, que es lo que está pasando aquí hoy en día.

Sobre la amenaza que representa el régimen criminal de Cuba

La gente del Partido Demócrata, dentro de la Administración de Biden, nunca se van a dar cuenta del peligro que representa el régimen de Cuba el cual está a 90 millas de EE.UU. Por dos razones: primero, ellos simpatizan con cualquier movimiento de izquierda, y ellos creen que todo se puede solucionar. Es este pensamiento que cuando llegan turistas americanos a Cuba, eso es lo que va cambiar el país--lo cual no es cierto. Yo lo dije muy claramente en un principio, creo que hay algunos demócratas que se han dado cuenta de esto. El régimen va a abrir lo que ellos quieran abrir y van a permitir lo que ellos quieran permitir. El régimen nunca va a permitir que el pueblo cubano tenga independencia económica, porque después de la independencia económica puede llegar la independencia política y ellos no pueden permitir eso. Entonces se han dado cuenta que esa es la realidad, pero obviamente el gobierno cubano invierte mucho dinero, esfuerzo y tiempo en reclutar a profesores, académicos, columnistas, periodistas, a los llamados ‘expertos’. Incluso algunos son espías cubanos que reciben órdenes del régimen cubano a propagar estos mensajes: ‘Lo que está pasando en Cuba es culpa de la política de EE.UU.’

Sí creo que hay algunos que se han despertado a esa realidad y gracias a Dios tenemos una posición clave: el demócrata Bob Menendez, que en este tema es muy firme y nos ha ayudado a aguantar. Tenemos que entender que todas las personas en puestos altos en La Casa Blanca de Biden, que manejan el tema de Latinoamérica están a favor de un levantamiento completo del embargo hacia Cuba y de una apertura completa hacia el régimen.

Sobre la realidad política en Cuba

Lo de Cuba va a cambiar. Díaz-Canel no tiene poder. El poder en la isla está en manos de unos cuantos individuos de 80 y pico, 90 años. Personas del Partido Comunista que son los que todavía tienen el poder y la credibilidad dentro de ese grupo de gente que le han hecho tanto daño al pueblo de Cuba. Pero cuando esa gente se muera, lo que se va a formar dentro de Cuba será increíble. Y tenga esperanza que el pueblo cubano va a exigir un cambio. Ya estamos viendo lo que pasa y desafortunadamente la vida en Cuba es sumamente difícil, incluso, en muchos casos hoy en día es peor que en el llamado período especial de los años 90s y el cubano ha decidido--en muchos casos--que tiene que abandonar el país, que no se puede quedar y entonces realmente el gobierno utiliza eso como una arma.

Incluso, el régimen de Nicaragua ha ayudado a la dictadura cubana muchísimo eliminando las visas para que a través de Nicaragua los cubanos vayan rumbo a EE.UU.

Lo mejor que podemos hacer en la situación en la que estamos ahora con un senado Demócrata y un presidente Demócrata, es impedir cualquier tipo de cambio en la política de EE.UU. que ayude al régimen cubano. Esperemos que haya un cambio en dos años en La Casa Blanca.

Sobre la realidad política de EE.UU. en términos geopolíticos

Estamos en un momento en que lo más importante es entender que el mundo que estamos viviendo hoy no es el mismo de hace años. Por primera vez, en más de 30 años, tenemos un gran poder en contra de nosotros. Anteriormente era la Unión Soviética. Ahora es el Partido Comunista Chino (PCCh), que incluso tiene más dinero y más recursos que lo que tuvo la Unión Soviética.

El PCCh es una amenaza histórica que debe dominar nuestro pensamiento, no solamente en la política doméstica de este país, sino también en cómo nos enfocamos a nivel mundial. Esta es una época completamente distinta. Ya no estamos viviendo en un mundo donde EE.UU. puede hacer lo que le dé la gana. Aquí tenemos que tener aliados, tenemos que aliarnos con países que estén a favor nuestro y trabajar con ellos. A la misma vez, hay que fortalecer a este país y dejar de tantas tonterías. Nos pasamos el día aquí discutiendo que si un hombre es una mujer, ridiculeces. Aquí en lo que hay que enfocarse es en la amenaza de China y no dejar que personas dentro de EE.UU. destruyan este país con enseñanzas culturales ridículas que nos están dividiendo y nos piden que abandonemos el sentido común.