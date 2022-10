Marco Rubio llama a votar en crucial momento para EEUU

Bajo el lema “Restaurar el sueño americano” numerosos simpatizantes se reunieron en el salón Renaissance ubicado en el 5910 del suroeste en la Calle ocho en Miami, portando pancartas alegóricas y con mucho entusiasmo.

Marco Rubio, luego de agradecer el apoyo de los votantes y a la ciudad de West Miami, aseguró que la principal razón por la que se presenta a la reelección es por su compromiso con los EEUU: “las personas que están dirigiendo en Washington están destruyendo nuestro país”.

El senador hizo énfasis en la paupérrima situación económica, la inflación y el incremento en el precio de la gasolina y de los productos de primera necesidad. De igual manera realizó un llamado de atención al peligro que representa China y las débiles estrategias en política exterior de la actual administración.

En otro punto de su intervención criticó el mal manejo de los temas migratorios por la Casa Blanca que terminan estimulando la inmigración ilegal y crear el caos en la frontera. Situación que permite el ingreso de amenazas reales para la seguridad nacional.

Referente al debate televisado el martes, Rubio enfatizó en que “el mayor mérito de Demings como congresista ha sido votar radical e incondicionalmente con Nancy Pelosi”.

Rubio resaltó la necesidad de implementar y reforzar leyes que protejan las escuelas y a los estudiantes. “Quieren adoctrinar a nuestros niños y es muy serio”.

“No podemos permitir que nos arrebaten la elección. Ahora tienen la estrategia de decir que los republicanos van a ganar para que los demócratas salgan a votar y nosotros nos quedemos en casa. Tenemos que salir a demostrar nuestra fuerza. tenemos que salir a votar y tenemos que ganar”.

El alcalde de West Miami Eric Díaz dijo que la ciudad ha dado un giro importante de apoyo al partido republicano en los últimos años y que se siente orgullosa de haber sido el inicio de la carrera del senador Marco Rubio.

Rubio se involucró en política cuando aún era estudiante de Derecho y poco después de completar su título fue elegido Comisionado de esta urbe antes de ser elegido para la Cámara de Representantes de Florida.

En el mitin la candidata al Congreso estatal Alina García agradeció tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos. “Damos gracias porque vivimos en una nación libre y tenemos las fuerzas para seguir hacia adelante y mantener a Florida libre”.

Su homólogo Juan Porras habló del orgullo de ser parte de una camada de jóvenes políticos que sostienen los valores conservadores fundacionales de la nación.

Entretanto, el comisionado condal René García dijo que “los demócratas se jactan en decir que están luchando por la clase media pero sus políticas consiguen todo lo contrario”

El alcalde de Hialeah Esteban Bovo dijo que era un orgullo estar en la vecina ciudad de West Miami para apoyar la reelección de Marco Rubio y criticó fuertemente las políticas que tratan de implementar los demócratas en el país “estas elecciones pueden tener serias consecuencias, pero nosotros tenemos patriotas y líderes de nuestro lado”

Bovo instó a salir a votar, hacerle ver a sus amigos y familiares la necesidad de acudir a las urnas.

La senadora estatal Iliana García alertó “sabemos a lo que nos enfrentamos en estas elecciones” por esa misma razón estamos seguros de que vamos en la dirección correcta “los Demócrata al parecer no saben otra cosa que hacer o decir que no sea tratar de denigrar y atacar a los republicanos”.

El congresista federal Mario Díaz Balart agradeció a “los patriotas norteamericanos y a la Policía” y agregó

“Primero una advertencia, las encuestas están buenas, pero no por eso tienen que ser reales, tenemos que salir a votar y no descansar hasta eliminar a la izquierda que está acabando con este país…hay mucho trabajo que hacer”.

Díaz Balart sostuvo que se siente feliz porque cada vez más personas entienden lo que significa la izquierda en el presente y en el futuro de los EEUU.

La congresista federal María Elvira Salazar sentenció “hay cosas que no se negocian entre ellas la ideología. Hay líneas rojas que no se cruzan. No podemos sentarnos a negociar con regímenes que pisotean a su propio pueblo” acerca de la situación actual del país Salazar preguntó “¿Cómo es posible que se haya destruido una economía en menos de dos años si no pasó ningún fenómeno natural? La respuesta es simple: pasó Biden”.

Como cierre del evento, el senador Marco Rubio fue aupado por un grupo multicultural y heterogéneo que de manera entusiasta coreaba frases de apoyo al candidato.

“Yo lo he visto crecer como político y es un honor que corra sangre cubana por sus venas. Esto no se trata de un candidato u otro ni de un partido u otro. Se trata del futuro de Estados Unidos. Quienes tuvimos que escapar de una dictadura sabemos el peligro del comunismo y cómo trata de engañar con palabras. Hay que salir a votar para cuidar y salvar nuestro país” dijo a DIARIO LAS AMERICAS, Sonia Hernández una cubana septuagenaria presente en el evento.

“El puesto de la Florida es clave por eso están haciendo tanta fuerza con Demings pero este estado es republicano. No nos vamos a dejar arrancar el escaño. Que busquen guerra en otro lado porque ésta ya la perdieron” aseguró Gustavo Acosta, otro de los participantes.

“Hay muchos jóvenes que antes no votaban y ahora sienten la necesidad de hacerlo. Nuestro país necesita un cambio a las políticas actuales de los demócratas. Necesitamos conquistar las dos mayorías” comenta Ibys Cabezas una estudiante universitaria.