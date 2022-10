Marco Rubio y Val Demings cara cara en debate televisivo

Rubio, de 51 años, destacará su historial en el Senado en el debate del martes, dijo la portavoz de la campaña, Elizabeth Gregory. Los logros legislativos de Rubio incluyen la restauración de los Everglades, un crédito fiscal ampliado por hijos para familias trabajadoras y un papel importante en la adopción del Programa de Protección de Cheques de Pago por parte del Congreso que ayudó a las empresas durante la pandemia.

“El martes por la noche, Marco Rubio destacará su historial de hacer cosas por Florida y arrojará luz sobre el apoyo ciego de la congresista Val Demings a la agenda de los demócratas y su incapacidad para lograr resultados para los floridanos”, dijo.

Los republicanos confían en que el escaño de Rubio está a salvo, a pesar de los impresionantes totales de recaudación de fondos de su oponente.

Los votantes están hartos de la inflación y los altos precios de la gasolina, mientras que la popularidad del gobernador Ron DeSantis está aumentando y beneficiando a los candidatos republicanos en Florida, dijo Christian Ziegler, vicepresidente del Partido Republicano a nivel estatal.

El viernes varios miembros de la comunidad cubanoamericana mostraron su apoyo a Rubio.

La periodista Ninoska Pérez aseveró: “los que hemos visto crecer políticamente a Marco Rubio estamos aquí porque es un senador instrumental en la lucha por ver a Cuba Libre”.

Como enfatizó el senador Rubio: “Hay que reconocer siempre el aporte de esta comunidad cubana. La enorme mayoría de los que vinieron no tenían la intención de abandonar su país. Ellos perdieron su país frente al marxismo. Perdieron sus sueños, algunos los recuperaron y lograron hacer grandes cosas en este país pero otros muchos no, y se limitaron a trabajar para que sus hijos pudieran cumplir los sueños que ellos no tuvieron. Pero nunca se olvidaron de Cuba. Fidel Castro está muerto pero el exilio sigue vivo”.

Referente a la penetración de políticas de corte socialista, alertó que "si no paramos a estas personas que están promulgando estas ideas de izquierda en Estados Unidos vamos a perder el país”.Sobre la política del actual presidente aseguró que “la única razón por la que la administración Biden no ha vuelto a la política complaciente de Obama es porque le teme al exilio cubano, al voto de la comunidad cubana pero podrían retomarla después de noviembre si tuvieran las condiciones [en el Senado y el Congreso]”.

Por otra parte, el congresista Carlos Giménez apuntó que “con el otro partido no se puede trabajar, ellos quieren de lo que nosotros huimos. Marco Rubio es la voz más alta a favor de la libertad de Cuba y de todos los países que sufren el totalitarismo. Yo sirvo con Val Demings en el Congreso. Ella se disfraza de moderada pero vota extremista”. Y agregó que “la libertad de los Estados Unidos está en juego”.

Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506, acotó: “hablo en nombre de todos los brigadistas. Hay un peligro real. La situación de Cuba es producto de la historia del Partido Demócrata. Kennedy nos traicionó, Johnson prohibió operaciones militares, el presidente Carter creyó en la buena intención del régimen, Clinton pactó con Cuba y luego la administración Obama protagonizó la traición más grande al ir a La Habana y abrazarse con el tirano. Ahora nos encontramos con una administración que no ha hecho nada pero que podría hacer mucho daño si gana las elecciones de medio término”.

Rubio actualmente mantiene ventaja sobre la radical Demings en las encuestas, en un año electoral que se espera favorezca a los republicanos.

Demings es reconocida por alinearse incondicionalmente con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California.

Florida también se está volviendo cada vez más roja con cada elección, y es probable que la tendencia continúe hasta las elecciones intermedias de noviembre.