lunes 28  de  septiembre 2026
CONCIERTO

Álvaro Torres confirma en Miami que el romanticismo no envejece

El cantautor salvadoreño recorrió la banda sonora de varias generaciones ante un teatro lleno y una audiencia mayoritariamente cubana

Álvaro Torres, durante su más reciente presentación en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay.

Álvaro Torres, durante su más reciente presentación en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Cientos de personas volvieron sobre amores, despedidas y recuerdos a través de la voz del cantautor salvadoreño.

Cientos de personas volvieron sobre amores, despedidas y recuerdos a través de la voz del cantautor salvadoreño.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La nostalgia no necesitó presentación. Bastaron los primeros compases para que el sábado 26 de septiembre el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, reuniera a cientos de personas dispuestas a volver sobre amores, despedidas y recuerdos a través de la voz de Álvaro Torres.

Con las emociones a flor de piel, el cantautor salvadoreño ofreció Una noche muy romántica, un recorrido por la obra que lo mantiene ligado a sus seguidores después de más de cinco décadas de trayectoria. Lo esperaba una audiencia predominantemente cubana, que lo recibió con respeto, admiración y una cercanía que no se improvisa.

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Para muchos asistentes, sus composiciones han acompañado noviazgos, separaciones, reconciliaciones y momentos familiares. La historia personal acumulada en cada tema explicó la intensidad de la respuesta: escuchar a una figura de la balada fue también reencontrarse con episodios de la propia vida.

El espectáculo se sostuvo sobre la virtud que ha definido al artista: contar sentimientos con palabras sencillas y directas. Torres nunca ha necesitado esconderse detrás de grandes artificios para ello. Su fuerza está en transformar experiencias íntimas en relatos cercanos para cualquiera que haya amado, esperado o tenido que decir adiós.

La función avanzó como un viaje por el repertorio que lo consagró entre las voces esenciales de la balada en español. En ese cancionero figuran títulos como Nada se compara contigo, De punta a punta, Si estuvieras conmigo, Hazme olvidarla, Chiquita mía, Te va a doler y entre tantas otras Mala experiencia su mas reciente sencillo lanzado en 2025 y disponible en las plataformas digitales como SpoSpotify, Apple Music y Amazon Music. La selección abrió una conversación entre el intérprete y quienes han hecho suyas esas letras.

Torres cantó sin alardes y privilegió la intención. Cada frase llegó con el peso de una confidencia, cualidad indispensable en letras construidas alrededor de lo que suele costar decir: el deseo, la ausencia, el arrepentimiento y la esperanza de volver a empezar.

Entre un tema y otro, agradeció a quienes colmaron el recinto y aseguró sentirse bendecido por el cariño recibido. También recordó que era la segunda vez que actuaba en ese escenario. Fue una frase breve, pero definió el tono de la velada: gratitud de su lado y fidelidad desde las butacas.

Nacido en El Salvador, el compositor alcanzó proyección internacional durante la década de 1980 y consolidó un catálogo que trascendió fronteras. En 2015 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, reconocimiento a su oficio como autor y al alcance de sus creaciones dentro y fuera de su país natal.

Pero los premios y la discografía explican solo una dimensión de su permanencia. La otra se vio en Cutler Bay: rostros atentos, aplausos prolongados y una emoción compartida que devolvió aquellas melodías al presente.

Presentado por 3 And Company Productions, el recital contó con el patrocinio del programa radial Tardes Calientes de la emisora Amor 107.5 FM. La cita demostró el poder de convocatoria de un intérprete que conserva intacta la atención de sus seguidores.

Al final, la respuesta del teatro ofreció el veredicto más elocuente. Álvaro Torres dejó en el Moss Center una certeza: las canciones capaces de acompañar una vida no pasan de moda aunque la modernidad cambie los ritmos, las plataformas y hasta la manera de decir "te quiero".

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