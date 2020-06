“Ha sido duro, difícil, ver el local cerrado y no poder trabajar. Tener facturas a pagar, el alquiler, y tener que quedar con los brazos cruzados”, declaró el joven estilista, cuyo lema es “Take your hairstyle to the next level with a visit to the best hairstylists in Miami”, o hacer lucir tu peinado a un nivel superior con una visita a los mejores estilistas de Miami.