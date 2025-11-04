Miami Beach culmina elecciones municipales con conteo preliminar que apunta a la reelección de Steven Meiner

El alcalde reelecto Steven Meiner durante una de sus apariciones públicas.

Steven Meiner, reelecto como alcalde, llega al Ayuntamiento de Miami Beach junto a su equipo en una jornada llena de entusiasmo.

Miami Beach. – Desde las siete de la mañana, los 19 colegios electorales de la ciudad abrieron sus puertas con total normalidad para dar inicio a la jornada de elecciones municipales. Durante el día, el flujo de votantes fue constante, aunque sin grandes aglomeraciones, y la afluencia se mantuvo en niveles moderados.

A lo largo del proceso, los centros de votación operaron bajo la supervisión de las autoridades locales y del condado Miami-Dade, garantizando un desarrollo ordenado y transparente. Durante un recorrido por varias de las instalaciones Diario Las Américas pudo constatar que el ambiente fue cívico y cordial, y los electores cumplieron con su deber ciudadano sin que se registraran incidentes.

Pasadas las 7 p.m., cuando cerraron oficialmente las urnas, comenzó el conteo de los votos. De acuerdo con los resultados preliminares, los cargos municipales en disputa ya muestran una tendencia. Aunque no son las cifras definitivas, la ventaja en la contienda por la alcaldía se inclina hacia el actual alcalde Steven Meiner, quien contaba al momento de redactar esta nota con 7,595 votos (51.19%), superando a Kristen Rosen González

Resultados preliminares

Comisionados

Grupo I: Mónica Mateo — 3,283 votos (23.30%)

Grupo II: Laura Domínguez — 8,759 votos (60.99%)

Grupo III: Alex Fernández — 11,973 votos (84.03%)

Referendos y medidas locales

Los votantes también se pronunciaron sobre diversas iniciativas municipales que impactan directamente a la comunidad de Surfside:

Proyecto de distrito – Surfside continúa con el proyecto: No, 572 votos (57.95%)

Comunidad Surfside Non-Binding Creation Gate: No, 643 votos (65.21%)

Fondos municipales de Surfside que superan los 2 millones de dólares: Sí, 517 votos (53.08%)

Fondos municipales de Surfside que superan cantidades específicas: Sí, 623 votos (64.03%)

Participación ciudadana

• Votantes habilitados: 45,434

• Participación electoral no oficial: 16,003

• Porcentaje de participación: 35.22%

Total de votos por tipo

• Correo postal: 5,036

• Votación anticipada: 4,929

• Votación en el día: 5,116

Panorama general

La jornada electoral en Miami Beach se caracterizó por su normalidad, transparencia y buena organización, consolidando una vez más el compromiso cívico de sus residentes con la vida democrática local.

Aunque los conteos aún no han concluido, la tendencia preliminar perfila la composición del nuevo gobierno municipal, a la espera de que las autoridades del condado certifiquen los resultados oficiales en los próximos días.

Las cifras ofrecidas en esta noticia pueden estar sujetas a cambio ya que fueron consultados en el sitio web oficial de la oficina de elecciones de Miami Beach al momento del cierre de esta edición.