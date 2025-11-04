martes 4  de  noviembre 2025
ELECCIONES

Miami Beach acude a las urnas este 4 de noviembre

Los residentes decidirán esta noche si apuestan por la continuidad o por un nuevo rumbo en la conducción política de una de las ciudades más emblemáticas del sur de la Florida.

Hoy es día de decidir: electores ejercen su derecho al voto en Miami Beach.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Policía de Miami Beach, uno de los centros de votación de la ciudad.&nbsp;

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Puertas abiertas, urnas listas. Es momento de votar en Miami Beach.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Votante acude a las urnas a ejercer su derecho al voto.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Miami Beach elige su futuro hoy.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami Beach. – La ciudad vive este martes una jornada decisiva con las elecciones municipales en marcha, donde tres candidatos compiten por la alcaldía y trece aspirantes se disputan tres escaños en la Comisión.

El actual alcalde, Steven Meiner, busca la reelección en unos comicios que podrían definirse hoy o, de no alcanzar ningún contendiente la mayoría requerida, avanzar a una segunda vuelta. Meiner se enfrenta a la actual comisionada Kristen Rosen González y a Víctor Rosario, empresario y veterano de la Guardia Costera.

Desde las 7 de la mañana los 19 colegios electorales habilitados, distribuidos en los 21 recintos de votación, abrieron sus puertas para recibir a los electores, que tendrán hasta las 7 de la noche para ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por la Oficina de Elecciones de Miami Beach, y verificados al momento de redactar esta nota, la participación hasta ahora se distribuye de la siguiente manera:

• Voto por correo: 4,961 boletas (48.28%)

• Voto anticipado: 4,929 boletas (50.32%)

• Voto del día de la elección: 2248 boletas (18.52%)

Los resultados preliminares comenzarán a conocerse poco después del cierre de las urnas, cuando las autoridades electorales inicien el conteo oficial.

Más allá de las cifras, la elección de hoy pondrá a prueba la confianza ciudadana en la gestión de Steven Meiner, quien busca continuar su mandato en medio de debates sobre seguridad pública, manejo del turismo y planificación urbana frente al impacto del cambio climático, por mencionar algunos de los temas que más preocupan a los habitantes de la urbe turística.

Miami Beach decidirá esta noche si apuesta por la continuidad o por un nuevo rumbo en la conducción de una de las ciudades más emblemáticas del sur de la Florida.

