Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba

El servicio de ferry que será de manera gratuita entra en vigencia a partir de este miércoles 20 de enero.

Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).

Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI BEACH-. Más de un año después de su puesta en marcha como programa piloto, la Ciudad de Miami Beach y su alcalde Steven Meiner, anunciaron a través de un comunicado de prensa que desde este martes 20 de enero se oficializa la continuidad permanente de su servicio gratuito de taxi acuático, una alternativa de transporte que conecta a los usuarios entre ambos lados de la Bahía de Biscayne y que busca aliviar la congestión vehicular en una de las zonas más transitadas del sur de la Florida.

El servicio ya opera entre el parque conmemorativo Maurice Gibb, ubicado en el bloque 1790 de Purdy Avenue, en el vecindario de Sunset Harbour, y el Venetian Marina and Yacht Club, en la cuadra 1635 de North Bayshore Drive, en el lado de Miami. Las embarcaciones, serán operadas por contratistas privados seleccionados por la alcaldía de Miami Beach: Water Taxi o Fort Lauderdale LLC, tendrán capacidad para hasta 55 pasajeros y se prevé que realicen un recorrido aproximado de 20 minutos en un solo trayecto.

Los corredores parten de la línea de salida del Maratón y Medio Maratón Life Time Miami, el 2 de febrero de 2025 en Miami.
Maratón de Miami será clasificatorio para la serie mundial de las carreras más famosas
El atacante argentino German Berterame, en ese entonces de Rayados de Monterrey, celebra luego de anotar un gol, el 21 de octubre de 2025.
Inter Miami consigue a nuevo atacante en una transferencia millonaria

De lunes a viernes, el taxi acuático funciona entre las 7:00 de la mañana y las 7:30 de la noche, con frecuencias que varían según el horario. Durante las horas de la mañana y primeras horas de la tarde, los viajes se realizan cada 1 hora mientras que en el tramo vespertino la frecuencia aumenta a un servicio cada 30 minutos. Por el momento, la ciudad informó que el programa no operará los fines de semana, siendo los días de mayor congestión vehicular hacia esa zona y que esta nueva iniciativa podría contrarrestar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miamibeachnews/status/2013318381252796917?s=48&partner=&hide_thread=false

Las autoridades municipales destacaron que el servicio se integra con otras opciones de transporte público en ambos extremos del recorrido. En la urbe turística, los usuarios pueden conectar con el South Beach Trolley, el servicio Freebee y estaciones de CitiBike cercanas, mientras que del otro lado el acceso permite enlazarse con la estación OMNI y otras rutas de transporte urbano.

Asimismo, se permite el abordaje de bicicletas y scooters personales, siempre que exista espacio disponible y bajo la discreción del capitán de la embarcación.

Con la oficialización del programa, Miami Beach consolida una alternativa de movilidad gratuita, escénica y funcional, dirigida tanto a residentes como a visitantes, en un esfuerzo por diversificar las opciones de transporte y reducir la dependencia del automóvil.

