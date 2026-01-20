martes 20  de  enero 2026
ESQUEMA FRAUDULENTO

Presunta estafa con boletos de entrada del CFP deja un arresto en Miami-Dade

Según la investigación, el incidente ocurrió cuando la víctima se encontraba en un estacionamiento cercano al estadio intentando adquirir boletos para el encuentro

Eddie Hudson, de 65 años edad es el principal responsable de este hecho.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre de 65 años fue arrestado en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, acusado de estafar a una mujer mediante la venta de boletos falsos para el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario (CFP), informaron las autoridades.

El detenido fue identificado como Eddie Hudson, residente del Bronx, Nueva York, quien enfrenta un cargo de hurto mayor, de acuerdo con el informe de arresto divulgado este martes.

Según la investigación, el incidente ocurrió cuando la víctima se encontraba en un estacionamiento cercano al estadio intentando adquirir boletos para el encuentro deportivo. En ese momento, Hudson y otro individuo se le aproximaron y le aseguraron que podían conseguirle entradas para el evento que debido a su popularidad estaba totalmente vendido.

La persona afectada accedió a la oferta luego de que Hudson le propusiera venderle dos papeletas por un total de $5,000, monto que fue transferido electrónicamente a través de la plataforma digital Venmo, detalla el reporte policial.

Posteriormente, uno de los hombres le envió a la víctima una imagen de una supuesta credencial. Sin embargo, al intentar verificar la autenticidad de la misma mediante Ticketmaster, la perjudicada detectó irregularidades. Fue entonces cuando notó que Hudson comenzaba a alejarse del lugar, mientras el segundo sospechoso desaparecía entre la multitud.

El informe indica que Eddie Hudson fue retenido por varios aficionados hasta la llegada de los funcionarios públicos, quienes procedieron a su arresto. El acusado fue trasladado a una cárcel del condado y compareció posteriormente ante un juez, quien le impuso una fianza de 2,500 dólares.

La investigación continúa abierta mientras la Fiscalía sigue recabando evidencias para determinar si existen otras posibles víctimas vinculadas al mismo esquema fraudulento. Así mismo, solicitan la colaboración de la comunidad y de cualquier persona que pudiera haber resultado afectada.

