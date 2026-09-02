Acusan a mujer de obtener $34.450 de programa para evitar desalojos

MIAMI.- Un cheque por $34.450 concedido durante la pandemia es el centro del proceso abierto contra Stacey Clark, acusada de utilizar información falsa para recibir ayuda destinada al pago del alquiler.

Clark, de 48 años y también identificada como Stacy Elizabeth Shuler-Clark, enfrenta cargos de hurto mayor y fraude organizado. El expediente fue preparado después de una pesquisa de la Oficina del Inspector General de Miami-Dade.

La solicitud se presentó al Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler. En ella se afirmaba que la beneficiaria acumulaba mensualidades pendientes entre mayo de 2020 y agosto de 2021 debido a una reducción de sus ingresos laborales.

Los movimientos bancarios revisados durante las averiguaciones reflejarían, por el contrario, un aumento del dinero recibido en ese periodo. La documentación también consignaba una dirección de Miami-Dade, aunque Clark supuestamente residía en Pembroke Pines.

Con los datos suministrados, el programa emitió el pago el 8 de septiembre de 2021. El monto estaba destinado a saldar la deuda acumulada con el propietario de la vivienda declarada.

La mujer fue detenida y salió bajo una fianza de $15.000. Su comparecencia formal quedó fijada para el 30 de octubre ante el juez David H. Young.

El procedimiento deberá establecer si las inconsistencias señaladas fueron deliberadas y determinantes para recibir los fondos. Clark no ha sido condenada y mantiene la presunción de inocencia.