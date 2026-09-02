miércoles 2  de  septiembre 2026
GOBIERNO LOCAL

Miami-Dade eleva límite para invertir en bonos de Israel entre protestas

La Comisión amplió de 3% a 5% el tope permitido para esos títulos dentro de la cartera financiera del condado

Imagen de archivo de una bandera de Israel.

Imagen de archivo de una bandera de Israel.

Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Miami-Dade podrá destinar una proporción mayor de su cartera financiera a bonos emitidos por el Gobierno de Israel, tras una votación acompañada de protestas dentro de la sede condal.

Los comisionados elevaron de 3% a 5% el límite autorizado para esta clase de títulos. La modificación amplía el margen disponible, pero no ordena comprar de inmediato hasta alcanzar el nuevo porcentaje.

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El asunto fue aprobado como parte de la agenda de este martes, sin una discusión extensa entre los integrantes de la Comisión. Algunos residentes intentaron expresar su rechazo después de la votación y varios fueron retirados del recinto al continuar sus intervenciones una vez agotado el tiempo concedido.

Los defensores presentan los bonos como una inversión legítima y una manifestación de respaldo a Israel. Los opositores cuestionan que recursos públicos se vinculen con ese Gobierno durante la guerra en Gaza y piden que las decisiones financieras del condado se sustenten exclusivamente en rentabilidad, liquidez y riesgo.

La controversia coincide con la preparación de un presupuesto afectado por un déficit cercano a $100 millones y posibles recortes de servicios. No obstante, el dinero de la cartera de inversiones no funciona como una partida operativa que pueda trasladarse directamente para cubrir esos gastos, de acuerdo con la administración actual.

El aumento del tope exigirá mayor transparencia sobre las eventuales adquisiciones, sus rendimientos y los criterios utilizados para comparar estos bonos con otras alternativas. La votación resolvió cuánto se puede invertir, pero no cerró la discusión política sobre si debe hacerse.

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