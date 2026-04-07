martes 7  de  abril 2026
SUCESO

Corriente de resaca deja un fallecido en Juno Beach: padre muere tras rescatar a sus hijos

La tragedia ocurre en una semana marcada por corrientes de resaca activas, con múltiples rescates y advertencias vigentes en la costa este del estado

Ryan Jennings junto a su familia.

Ryan Jennings junto a su familia.

COLLAGE DLA - FOTOS TOMADAS DEL GOFUNDME
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - De acuerdo con reportes de autoridades y medios locales, un padre de 46 años murió el domingo en horas de la tarde tras lanzarse al mar para rescatar a sus dos hijos, arrastrados por una corriente de resaca en Juno Beach, en el condado Palm Beach.

Ryan Jennings visitaba el sur del estado con su familia cuando ocurrió el incidente. Logró poner a salvo a los menores, pero no consiguió salir del agua. Equipos de emergencia rescataron a los niños con vida, mientras que el hombre no sobrevivió.

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El hecho se produce en una semana especialmente crítica en la costa atlántica de Florida. Autoridades han respondido a múltiples emergencias vinculadas a corrientes de resaca en playas del condado Palm Beach y Broward, incluyendo Fort Lauderdale, donde se han registrado rescates en cadena.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene advertencias activas y ha indicado que el riesgo se mantendrá elevado al menos hasta el jueves, debido a oleaje persistente y patrones de viento que favorecen la formación de estas corrientes.

Se trata de un fenómeno especialmente peligroso porque no siempre es visible desde la orilla. En cuestión de segundos, una persona puede ser arrastrada mar adentro, incluso si sabe nadar.

Las unidades de rescate costero han intensificado la vigilancia ante el aumento de incidentes, en un escenario que refleja condiciones adversas para esta época.

La dimensión humana de lo ocurrido en Juno Beach marca el impacto del suceso. La esposa de Jennings expresó en su cuenta en Facebook que su esposo logró salvar a sus hijos antes de morir.

“Su último regalo fue devolverme a mis hijos con vida. Nuestro héroe, como siempre”.

La tragedia se produce, además, en un momento especialmente sensible para la familia: la pareja había descubierto recientemente que volvería a ser padres.

“Ryan y yo acabábamos de enterarnos de que estamos esperando nuestro cuarto hijo. No puedo creer que este sea el punto en el que me encuentro. Era el hombre más dulce y amoroso que podía existir. Me diste los 12 años más hermosos de mi vida. Jax, Charlie, Bowie y yo realmente no sabemos cómo seguir adelante. Es como si nos hubieran quitado el aire ahora mismo, no estoy segura de cómo continuar”, añadió.

Según su perfil profesional de Linkedln, Jennings se desempeñaba como vicepresidente sénior de compromiso con clientes en la firma independiente de marketing TideSmart.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades insisten en medidas claras para reducir riesgos:

  • Evitar ingresar al mar bajo advertencias o banderas rojas
  • Elegir playas con salvavidas y mantenerse en zonas vigiladas
  • No nadar solo ni alejarse de la orilla
  • Si una corriente arrastra, mantener la calma y flotar
  • Nadar en paralelo a la costa hasta salir de la corriente
  • Pedir ayuda si no se puede regresar

Cuándo es más seguro ir al mar

Especialistas indican que las condiciones del océano tienden a mejorar cuando disminuyen el viento y el oleaje, lo que suele ocurrir entre 24 y 72 horas después de eventos que alteran la dinámica costera.

Se espera una mejoría progresiva a partir del viernes, sujeta a actualizaciones NWS.

Las horas de la mañana suelen ofrecer mayor estabilidad, mientras que en la tarde el incremento del viento puede intensificar el oleaje y las corrientes.

La atención a las alertas oficiales y la prudencia al ingresar al agua siguen siendo determinantes en una semana en la que el mar ha elevado su nivel de riesgo en Florida.

Se ha habilitado además una página de recaudación en la plataforma GoFundMe para apoyar a la familia en medio de la pérdida.

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