viernes 1  de  mayo 2026
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FIFA revisará la estrategia de venta de entradas para el Mundial 2030

El secretario general de la FIFA afirmó que los altos precios de los ingresos para el torneo de este año reflejan "la realidad del mercado en Norteamérica"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VANCOUVER.- La FIFA dijo este jueves que revisará su estrategia de venta de entradas para el Mundial 2030 tras la indignación suscitada por los precios elevados de los boletos para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El secretario general del órgano rector del fútbol, Mattias Grafstrom, afirmó a periodistas que los altos precios de los ingresos para el torneo de este año reflejan "la realidad del mercado en Norteamérica".

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"Siempre comprenderé a los aficionados y sus opiniones, pero creo que hay una gama bastante amplia de precios de entradas: algunas son baratas, otras más caras", señaló al término del Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá.

"Pero, por supuesto, como saben, escuchamos, tenemos en cuenta los comentarios y, como en cada Mundial, revisaremos y veremos cómo lo hacemos para el siguiente", añadió.

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La FIFA se ha enfrentado a duras críticas por la subida desorbitada de los precios de las entradas para el Mundial de este año.

La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) ha calificado la estructura de precios de "extorsiva" y de "traición monumental" a los hinchas.

El mes pasado, la FSE presentó una demanda ante la Comisión Europea dirigida contra la FIFA por los "precios excesivos de las entradas" para la máxima cita del balompié.

Posición de Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insiste en que los precios de los ingresos son simplemente consecuencia de la enorme demanda.

"En Estados Unidos, en particular, existe esto que se llama precios dinámicos, lo que significa que los precios subirán o bajarán", dependiendo del partido, ha dicho Infantino.

La propia plataforma de reventa de la FIFA mostró esta semana cuatro entradas disponibles para la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, a un precio de dos millones de dólares cada una, según informes.

Otras plataformas de reventa muestran habitualmente tiquetes para la final que cuestan decenas de miles de dólares.

Grafstrom señaló que los ingresos del Mundial —que se estima generará hasta 13.000 millones de dólares— se reinvertirán en el fútbol.

"El legado también es lo que podremos hacer con el dinero que genera", dijo el directivo, tras ser interrogado sobre si los precios afectarían la huella del Mundial, que comienza el 11 de junio.

El torneo de 2030 se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos de la fase inicial a disputarse en Argentina, Paraguay y Uruguay.

FUENTE: AFP

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