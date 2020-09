Miami-Dade anuncia reapertura de escuelas el 5 de octubre

Momentos antes de la votación, Steves Gallon, vicepresidente de la junta, habló sobre el financiamiento y explicó que el Distrito Escolar "no recibe la misma cantidad de fondos del Departamento de Educación por los alumnos en los pupitres, que por los alumnos que reciben clases a distancia".

No obstante, quisieron dejar claro que hay flexibilidad y las escuelas que no estén realmente listas para abrir no lo harán en esta primera etapa.

“La pregunta aquí es porqué pagar a una escuela que ha decidido dar clases por internet como si estuviera dando clases físicas. Habría que darle los mismos fondos que reciben las escuelas que usualmente trabajan en red. Estas carecen de presupuesto de transporte, de aulas, ni para otras instalaciones”, sostuvo Ron Y Steiner, uno de los asesores financieros consultados durante la reunión.

Lubby Navarro, miembro de la Junta escolar, subrayó lo importante que es la salud de los profesores y los alumnos.

“El virus aún está entre nosotros, pero también estamos obligados a pensar en la paz financiera de nuestro sistema. Tenemos una responsabilidad fiduciaria que cumplir”, dijo Navarro.

"Esta decisión no va a contentar a todas las partes implicadas", sostuvo Mari Tere Rojas.

Pero de otra parte, “hay muchos estudiantes que durante este tiempo la han pasado mal, que sufren de ansiedad, muchos han sufrido intentos suicidas, otros abusos sexuales. Es el momento que los consejeros escolares les den su apoyo”

Perla Tabares, presidenta de la Junta Escolar mostró su frustración y quiso dejar claro que la agenda de la reunión no tenía nada que ver con lo que se aprobó en el pasado encuentro. "Habíamos pactado tres modelos de enseñanza, uno presencial, otro por Internet y uno híbrido entre los dos. Al final, se establecen dos, todo estaba pactado y nosotros no lo sabíamos. Tengo que decirlo aunque no vaya a ningún lado. Así por lo menos, queda recogido en acta".

“Nosotros somos quienes deberíamos aprobar el plan de reapertura y todos votamos en forma unánime por abrir el 14 de octubre, esa es la realidad", enfatizó Tabares.

“Pero realmente no podría soportar que nos cortaran los fondos tan necesarios en nuestro distrito", dijo.

La Junta Escolar tuvo que convocar esta reunión como respuesta a una carta enviada por el comisionado de Educación de Florida, Robert Corcoran, donde indicaba que la fecha de apertura aprobada por el Departamento de Educación era el 5 de octubre y sugería que retrasarlo "traería consecuencias financieras".

El superintendente de escuelas públicas de Miami Dade , Alberto Carvalho, tranquilizó a todos los miembros de la Junta: “Hemos estado trabajando desde el final del pasado curso. En todas las escuelas hay los materiales sanitarios que necesitan, los faces shield para los profesores, guantes, máscaras para todos, y hand sanitizer 70% de alcohol como orienta el CDC”

“Yo les prometo que todas los planteles y aulas van a tener hand sanitizer, en las cafeterías se podrá mantener la distancia de 6 pies y en las aulas cada pupitre estará a un metro del otro”, enumeró Carvalho.

“Esa distancia, con la protección de una mascarilla, es suficiente para no estar expuestos al contagio del virus”, aseguró el superintendente.

“Los padres que eligieron mantener la educación a distancia de sus hijos lo podrán hacer y también los profesores, eso no lo vamos a cambiar", señaló Lawrence Feldman, miembro de la Junta por el distrito 9.

En la pasada reunión, "cuando tomamos la decisión de retornar a las aulas el 14 de octubre no sabíamos que íbamos a poner nuestro sistema en peligro”, expresó Feldman.

Miembros del sindicato de maestros del condado de Miami Dade (UTD) tomaron la palabra para demostrar su inconformidad con el anticipo de la reapertura de las escuelas físicas.

“No cometan el error de reabrir. Puede que los alumnos se retrasen por la educación a distancia, pero podremos recuperarlo. Lo importante es abrir de forma segura. No hace falta tener prisa con la apertura de las escuelas. Abran solo cuando la Junta Escolar sienta que estamos listos", sostuvo Karla Hernandez-Mats, presidente de UTD.

