Miami-Dade: Asestan gran golpe contra ladrones de catalizadores de autos

“Estamos aquí para anunciar el arresto de 13 personas acusadas de diferentes cargos relacionados con el robo y receptación de catalizadores de autos”.

Según la investigación, que duró 14 meses, Gerardo Julio Hernández Rosada, dueño del negocio GMCN Scrap Metal Inc. en Medley, y sus empleados compraban los catalizadores robados “en violación de las leyes de Florida”.

En solo un año, la compañía GMCN Scrap Metal Inc facturó 53 millones de dólares, de ellos la ganancia sería de 30 millones de dólares, afirmó la fiscal.

Hernández Rosada, dueño del negocio GMCN Scrap Metal Inc, se encuentra encarcelado.

La investigación comenzó cuando uno de los sospechosos de robar catalizadores confesó a la policía cómo operaba la empresa criminal. “Cuando alguien robaba un convertidor, iba a GMCN Scrap Metal Inc., donde aceptaban la mercancía de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y los delincuentes recibían entre 200 y 300 dólares si el convertidor era de la marca Toyota y 700 dólares por un catalítico de Mitsubishi”.

“El convertidor catalítico contiene metales preciosos como platino, paladio y rodio, que son muy valiosos. Solo la onza de platino se puede vender en casi mil dólares y la onza de rodio alcanza los 4.750 dólares. Para que tengan una idea, el oro se vende por unos 2.500 dólares la onza”, explicó Fernandez-Rundle.

Era tal el auge de los robos que investigadores observaron filas de autos por las mañanas frente a la compañía de Hernández para vender los catalizadores. La compañía enviaba contenedores llenos del producto robado a otros estados.

Fernández-Rundle sostuvo que en 2023, las aseguradoras recibieron 23.000 reclamaciones por robo de convertidores catalíticos, un 750% superior a las reclamaciones existentes cuatro años antes.

A las víctimas de estos robos, reponer un convertidor en su auto les puede costar entre 1.000 y 3.000 dólares y varios meses de espera, indicó la fiscal.

La fiscalía informó que Hernández Rosada se encuentra encarcelado, acusado de un cargo de extorsión, conspiración para cometer extorsión, 35 cargos de tráfico de propiedad robada, 25 cargos de robo de catalizadores, 27 cargos de compras de metales y 40 cargos por violación de método de pago.

Por su parte, los empleados de GMCN Scrap Metal, Christian Hernández, Martin Ariel Chávez Moreno, Alejandro Manuel Perera Rodríguez y Mario Mella Vaillant León, se encuentran encarcelados, acusados de múltiples cargos, entre los que se destacan el tráfico de propiedad robada y extorsión.

También están tras las rejas los ejecutores de los robos, quienes cortaban los catalizadores de los vehículos. Ellos son Davislay González Machuat, William Zayas Castilla, José Carlos Ancizar, Pedro Pablo Vera, Adrián Pérez, y Gabriel Gil, todos con cargos de robo de piezas de vehículos, entre otros.

Dayron Gómez Gazteleu y José Ángel Colón, dos de los sospechosos de cometer estos robos, se encuentran huidos en paradero desconocido.

“Esperamos que estas detenciones y el trabajo de la policía contribuyan a la disminución de este delito en Miami-Dade”, dijo Fernández-Rundle tras felicitar a los oficiales e investigadores por el trabajo realizado.

