Miami-Dade concentra 46 casos de hepatitis A vinculados con Cuba

MIAMI. - Miami-Dade registró 46 de los 79 casos de hepatitis A asociados a Cuba que las autoridades sanitarias de Florida identificaron entre junio de 2024 y febrero de 2026, según una investigación publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El informe, difundido el 24 de septiembre de 2026, abarcó 13 condados y documentó un elevado porcentaje de hospitalizaciones: de 78 pacientes con información disponible sobre ese aspecto, 56 necesitaron ingreso, aproximadamente el 72%. No se notificaron fallecimientos.

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Entre los afectados, 76 tenían antecedentes de viaje o emigración reciente desde la isla. Otros tres fueron relacionados con el brote mediante análisis genéticos o vínculos epidemiológicos; uno de ellos correspondió a una transmisión dentro de un hogar en Florida.

Los autores precisaron que no pudieron confirmar que todas las infecciones se adquirieran en territorio cubano. También describieron diagnósticos posteriores al período estudiado, con exposiciones allí hasta agosto de 2026.

Consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS, la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de Miami Dade College, planteó que la posible falta de vacunación entre algunos viajeros, junto con la edad avanzada y las enfermedades previas, podría contribuir a explicar la gravedad de ciertos cuadros. Esa es su valoración clínica; la publicación no determinó las causas del porcentaje de ingresos observado.

La especialista destacó la vulnerabilidad de los mayores de 65 años y de quienes tienen el sistema inmunitario comprometido. Al referirse a situaciones que requieren atención individual, mencionó las enfermedades autoinmunes, el cáncer y los trasplantes, cuya repercusión sobre las defensas depende también de los tratamientos y las condiciones de cada paciente.

La hepatitis A afecta al hígado y puede transmitirse por contacto estrecho con una persona infectada o al consumir agua y alimentos contaminados. Aunque la mayoría de los enfermos se recupera, las complicaciones graves son más frecuentes en adultos mayores y en personas con padecimientos hepáticos previos.

La preparación del viaje debe incluir la revisión del historial de inmunización y del estado de salud, especialmente cuando existen enfermedades de base.

Garcés recomendó recibir al menos una de las dos dosis “dos semanas antes de viajar” y completar posteriormente el esquema conforme a las indicaciones médicas.

La guía de los CDC para Cuba aconseja esta protección a los viajeros no vacunados desde el año de edad. Para los bebés de seis a 11 meses contempla una dosis previa a la salida, que no cuenta dentro del calendario infantil habitual y debe complementarse después con las correspondientes a su edad.

Los menores de seis meses necesitan una evaluación específica: cuando se requiere protección antes del desplazamiento, las recomendaciones oficiales contemplan la inmunoglobulina, en lugar de la vacuna. Las embarazadas también deben consultar sobre las medidas apropiadas; el embarazo no constituye, por sí solo, una razón para evitar la inmunización cuando está indicada.

Si faltan menos de dos semanas para partir, las personas sin vacunar mayores de 40 años, inmunocomprometidas o con enfermedad crónica del hígado deben recibir orientación profesional. Según el riesgo individual, el médico puede valorar la administración de inmunoglobulina junto con la primera dosis.

Durante la estancia, las precauciones abarcan tanto las bebidas como la comida. La entrevistada advirtió que es importante comprobar la procedencia y el tratamiento del agua, incluso cuando se comercialice embotellada.

Asimismo, pidió evitar alimentos crudos y prestar atención a su lavado y preparación. Las recomendaciones federales incluyen escoger botellas con sello intacto o agua debidamente tratada, consumir productos bien cocinados y servidos calientes, pelar las frutas personalmente y prescindir del hielo cuando se desconozca cómo fue elaborado.

El lavado frecuente de manos con agua y jabón es otra medida fundamental, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales, y antes de preparar o consumir comida. Esa práctica debe mantenerse tanto durante la visita como al regresar al hogar.

Al volver de la isla, Garcés señaló entre las manifestaciones que deben vigilarse el malestar general, el decaimiento, la fatiga y la “coloración amarillenta de piel y de ojos”. Ante esas señales, instó a acudir al médico para una evaluación y las pruebas de laboratorio que correspondan.

Otros síntomas incluyen fiebre, pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal y orina oscura. Pueden aparecer entre dos y siete semanas después de la exposición, por lo que el paciente debe informar sobre sus viajes recientes, aunque las molestias hayan comenzado cuando ya estaba de vuelta.

Frente a un diagnóstico, aconsejó “guardar reposo y seguir las indicaciones del médico”. La atención debe considerar también a quienes hayan tenido contacto estrecho con el enfermo: según su edad, antecedentes y estado de vacunación, pueden necesitar medidas para prevenir la infección.

La consulta debe hacerse cuanto antes. La vacuna o la inmunoglobulina pueden evitar la enfermedad si se administran dentro de las dos semanas siguientes a la exposición, conforme a la evaluación profesional.

Sobre la situación en Miami-Dade, Garcés consideró que no se ha establecido un escenario de transmisión comunitaria generalizada y estimó baja la probabilidad de un brote. Relacionó esa valoración con las condiciones de saneamiento, el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y la recogida de residuos.

El buen funcionamiento de esos servicios reduce determinadas exposiciones, pero no elimina el contagio entre personas. La vigilancia de los contactos y la atención temprana siguen siendo necesarias para proteger a las familias.