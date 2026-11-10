Ejercicios militares y una oleada represiva del régimen castrista tras las elecciones de medio tiempo en EEUU

Vehículos policiales a servicio del régimen circulan por la calle El Paseo del Prado en La Habana, el 15 de noviembre de 2021, día en que la oposición anunció que saldría a marchar pacíficamente pidiendo libertad

Desde la noche del 3 de noviembre, coincidiendo con las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, un cordón de seguridad con furgones de tropas élites, carros patrulleros y oficiales de contrainteligencia escoltaban un puesto de mando en La Coronela, zona residencial al oeste de La Habana.

Una fuente reveló a DLA que “cerca se encuentra La Rinconada, donde vive Raúl Castro" y que ese despliegue "era debido a los ejercicios militares Moncada 2026 que abarcaron un amplio campo de acciones en lo civil y militar”. Según la fuente esos “ejercicios también contemplaron juegos operativos de la policía especializada contra el tráfico de drogas, la emigración ilegal de personas de la región oriental del país y otros delitos”.

“La vigilancia y detención de disidentes y periodistas independientes para que no asistieran a una actividad cultural en la Embajada de Estados Unidos no eran parte de esos ejercicios, pero si es el protocolo orientados por el alto mando a la sección 21 de contrainteligencia encargada de enfrentar a la oposición. Aunque en estos ejercicios militares sí estaban previstos ensayos de acciones preventivas contra la disidencia, protestas sociales y otros desórdenes públicos considerados contrarrevolucionarios”, precisa.

¿El ejercicio militar estaba programado o se activó tras la derrota del partido republicano en las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos?, pregunté. “Sí, estaba planificado. Desde hace años, en Cuba es habitual, que en los días de elecciones legislativas o presidenciales en Estados Unidos, movilizar tropas regulares y la reserva. Ganara o perdiera el partido de Trump se iban a efectuar. Claro, es probable que también sea un mensaje político del gobierno cubano a Washington: nos estamos preparando para resistir si nos agreden militarmente”.

El ejercicio militar, que se extendió desde el lunes 2 de noviembre hasta el jueves 4, estaba enfocado en la “preparación de golpes aéreos limitados de Estados Unidos y la lucha contra destacamentos de búsqueda y rescate de pilotos de combate derribados”, indicó el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

La maquinaria de propaganda de la dictadura mostró imágenes de soldados de tropas especiales operando drones y a la defensa antiaérea empleando misiles obsoletos de la Guerra Fría modernizados en años recientes gracias a la cooperación militar de Rusia, Corea del Norte y Bielorrusia.

Un recluta del servicio militar general (SMG) que participó en el ejercicio estratégico Moncada 2026, cuenta que “la misión de su unidad fue vigilar con RPG-7 -un arma antiaérea individual- el perímetro de la zona oeste de La Habana”. Y aclaró que “se ha reforzado todo el sistema de defensa en los alrededores de las casas de la máxima dirigencia. Se han ampliado los túneles y soterrados para evitar un golpe quirúrgico de las fuerzas Deltas”.

En el ejercicio participaron los tres ejércitos que conforman las fuerzas armadas de la Isla. Al mismo tiempo, con la intención de utilizar a los militares en el control interno, se desplegaron en las calles vehículos de comandos de tropas especiales concentradas en prevenir “posibles amenazas a la fuerzas del orden interior”, resaltaba la prensa oficial.

Igualmente se pusieron en práctica medidas activas digiridas al “tratamiento e impacto de la guerra mediática en las redes sociales”, bajo la excusa del régimen de que la “manipulación mediática y las manipulaciones contrarrevolucionarias son armas del enemigo”.

Un estudiante universitario comentó que “a miembros de la UJC y estudiantes de ingeniería, informática y computación nos dieron paquetes gratis de internet para contrarrestar lo que el gobierno llama guerra mediática contra Cuba. Teníamos que entrar en sitios considerados contrarrevolucionarios y dejar mensajes en defensa de la revolución. Luego hacer una foto para que quedara de constancia. Usamos perfiles falsos perfil para no señalarnos, pues el futuro de muchos de nosotros es emigrar”.

El viernes 5 de noviembre, un día después de concluidos los ejercicios militares, en medio de extensos apagones y una inflación imparable que provoca el alza constante del precio de los alimentos, la dictadura verde olivo movilizó a miles de trabajadores y vecinos por el Día Nacional de la Defensa.

Llamémosle Silvia, especialista de marketing en una firma importadora estatal, cuenta que “escogieron a un grupo de mi empresa para vigilar casas de disidentes y periodistas independientes. Te lo dicen a última hora, ya cuando vas hacia el lugar. De acompañante te ponen a un recién graduado de la escuela del MININT o a un funcionario del partido. Cada dos horas tienes que reportar cualquier movimiento a un oficial de la Seguridad del Estado”.

En medio de un apagón y tras cortarle el servicio de internet de datos en su teléfono móvil, a Marthadela Tamayo, activista de Red Femenina de Cuba y su esposo, el músico opositor Osvaldo Navarro, ese viernes en la mañana agentes de la policía política les prohibieron salir de su casa y asistir a una actividad cultural en la Embajada de Estados Unidos ubicada frente al malecón de La Habana.

No fueron los únicos. Alrededor de una veintena de periodistas independientes, activistas, influencers, religiosos y familiares de presos políticos denunciaron la presencia de patrullas policiales y agentes de la Seguridad del Estado en los barrios donde residen. La directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, quien fuera detenida ilegalmente durante nueve horas el jueves 4 de noviembre, denunció en sus redes sociales la presencia de la policía política para impedirle salir de su casa a ella y su esposo el periodista Reinaldo Escobar.

Otras restricciones fueron denunciadas por los periodistas independientes Yunia Figueredo y Boris González y por la creadora de contenido Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente. Mauro Reigosa Pérez y Karel Daniel Hernández, integrantes del proyecto audiovisual Fuera de la Caja, recibieron citaciones policiales. El pasado viernes se presentaron en la unidad policial de Aguilera, en Lawton, municipio de Diez de Octubre.

A Berta Soler, líder de las Damas de Blanco y su esposo Ángel Moya, ex preso político de la Primavera Negra, se les impidió salir de su casa y posteriormente fueron detenidos. La periodista Camila Acosta fue detenida de forma violenta y conducida a una unidad policial. Fue esposada como si fuera una criminal, la mantuvieron más de una hora en un auto policial bajo el fuerte sol del mediodía y dañaron su teléfono móvil.

Su esposo Ángel Santiesteban, recién elegido por su institución masónica como Soberano Gran Comendador, destacado escritor y guionista de cine, el viernes 5 de noviembre fue sancionado a dos años de limitación de libertad, acusado de tráfico de divisas. Todo fue un circo jurídico. “Dije en el juicio que no se había demostrado que yo había cambiado dólares en un mercado informal. Que yo le había dado los dólares a los masones que lo tenían destinado para la actividad mensual del asilo de ancianos que administra la Logía Masónica”

“No cambié ningún dólar en ningún lugar. El tribunal no lo pudo demostrar. Pero es como si fueran sordos. La Seguridad del Estado montó un operativo como si estuvieran procesando a terroristas. Policías y sicarios de la Seguridad a varias cuadras a la redonda. Cuando la jueza dijo habíamos dañado la economía nacional, personas del público se rieron. Y cuando los jueces subieron a reunirse para dictar sentencia los estaban esperando el jefe de Villa Marista y Kenia, teniente coronel de la Seguridad del Estado".

“Sin que la jueza hubiera terminado de leer la sentencia, por la hora se ha descubierto que Razones de Cuba, sitio de la dictadura Razones, lo estaba informando, algo escandaloso. Fue una burla”. Santiesteban cree que “están preparando algo para encarcelarme. En el perfil Verdades de Cuba (oficialista) me han dedicado un post con esa intención”.

En los últimos meses, el régimen, apoyado en su guardia pretoriana, el Departamento de Seguridad del Estado, ha iniciado una sistemática ola represiva contra periodistas independientes, activistas y opositores. El trato es o te marchas del país o vas a la cárcel sino renuncias a tu labor. Decenas de disidentes y reporteros sin mordaza se han visto forzados al destierro. Ahora mismo el periodista camagüeyano, Henry Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio independiente La Hora de Cuba, espera ser procesado en Kilo 7, cárcel de la provincia agramontina.

Un abogado consultado considera que tanto los delitos imputados a Henry Constantín, como a Ángel Santiesteban, “son una vergüenza. Sancionar en Cuba a una persona por llegar tarde a una cita en una unidad policial, en el caso de Constantín, o vender divisas en el mercado informal, en el de Santiesteban, son argumentos cínicos, conociendo las dificultades del transporte y que la mayoría de los cubanos venden las divisas en el mercado informal porque pagan mucho mejor que en los bancos del Estado”.

La única y verdadera razón de la dictadura es reprimir a los que piensan diferente. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el mes de octubre cerró con al menos 387 acciones represivas en la Isla. Entre ellas 30 detenciones arbitrarias y 145 acciones de vigilancia policial para restringir los movimientos de activistas, periodistas independientes y familiares de presos políticos.

La pregunta que se hacen muchos disidentes locales es si después de la victoria de los demócratas en las elecciones de medio tiempo, la dictadura castrista desataría una amplia ola represiva contra la oposición pacífica. No sería nada nuevo. El régimen de La Habana suele utilizar a los presos políticos como moneda de cambio y estrategia negociadora. Todo apunta a un otoño negro en Cuba.