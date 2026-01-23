Alina García rinde cuentas en el primer "Estado de las Elecciones" en la historia de Miami-Dade

Primer evento sobre el Estado de las Elecciones en la historia del condado.

MIAMI .– En un hecho inédito para el condado, Alina Garcia, supervisora de Elecciones de Miami-Dade , pronunció el primer “Estado de las Elecciones”, donde presentó el balance de 2025, año en el que su oficina con 151 empleados, administró 17 elecciones, elevó el padrón a 1,63 millones de votantes y realizó más de 300 eventos de alcance comunitario, detalló inversiones en seguridad, exactitud y transparencia, y convocó a los ciudadanos a registrarse y votar ante el calendario completo de municipales, primarias y generales que se celebrarán en 2026.

El discurso tuvo lugar en Doral, sede de la oficina central de elecciones del condado, con la asistencia de alcaldes de varias ciudades, comisionados de Miami-Dade y funcionarios electos. Entre los presentes estuvo la presidenta del Miami-Dade College, Madeline Pumariega, así como la alcaldesa anfitriona Christi Fraga.

García subrayó que el objetivo central de su gestión es construir confianza en el sistema electoral mediante procesos seguros, justos, precisos, transparentes y accesibles.

ALINA GARCÍA La supervisora de elecciones del condado junto a funcionarios electos de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Resultados clave de 2025

Al dirigirse a los presentes, García sostuvo que 2025 fue un año de trabajo ininterrumpido para la Oficina de Elecciones, marcado por la administración de 17 comicios, entre ellos 16 municipales y una elección para la Police Benevolent Association, todos realizados, bajo los más altos estándares legales.

Indicó que en ese período se emitieron y procesaron 157.022 boletas, mientras que el voto por correo alcanzó las 112.588 boletas enviadas, reflejo de un sistema que funcionó de manera continua y sin contratiempos.

En paralelo, la oficina atendió más de 620 solicitudes de registros públicos y digitalizó más de 220.000 documentos, una carga operativa que, según explicó, acompañó el crecimiento sostenido del padrón electoral hasta 1,63 millones de votantes, con más de 40.000 nuevos inscritos, tras procesarse 128.001 solicitudes de registro, de las cuales 43.356 correspondieron a ciudadanos que se incorporaron por primera vez al sistema.

García, elegida al cargo de supervisora en 2024, realizó por primera vez en la historia del condado un discurso sobre “Estado de las Elecciones”, donde rindió cuenta a los presentes sobre el trabajo realizado por su oficina durante el año.

DSCN7673 Primer evento sobre el Estado de las Elecciones en la historia del condado. CESAR MENENDEZ DLA

Alcance comunitario y accesibilidad

Según la supervisora, el equipo de elecciones realizó más de 300 eventos de encuentros con la comunidad, impactando a más de 50.000 residentes en escuelas, centros de adultos mayores, ceremonias de naturalización y actividades públicas. Se reabrió, para operar todo el año, la oficina sucursal del Stephen P. Clark Center, mejorando el acceso en un nodo clave de transporte.

Además, se amplió la presencia digital (Instagram, Facebook, X y LinkedIn), se lanzó el pódcast “The Ballot Brief”, y se fortalecieron alianzas con organizaciones de personas mayores, incluyendo demostraciones del sistema ExpressVote y programas con Miami Lighthouse for the Blind.

Seguridad, exactitud y transparencia

Al abordar la integridad del proceso electoral, la supervisora afirmó que la seguridad fue el eje sobre el cual se sostuvo toda la gestión de 2025, lo que impulsó una modernización profunda de equipos y sistemas. Dijo que se desplegaron 1.837 escáneres DS300 en los centros de votación y 150 libros electrónicos EViD Edge, con 1.900 unidades adicionales previstas para 2026, al tiempo que los servidores, plataformas de comunicación y procesos de voto por correo para ganar en rapidez y precisión.

García sostuvo que estas inversiones permitieron alcanzar un 100 % de cumplimiento en la auditoría estatal de ciberseguridad, alineada con el marco NIST, y respaldar la exactitud de los resultados mediante pruebas de lógica y precisión en 60 elecciones municipales, además de la verificación de cerca de 122.000 peticiones. NIST es la agencia federal de Estados Unidos dependiente del Departamento de Comercio que establece estándares y buenas prácticas que sirven como referencia nacional para seguridad informática, protección de datos, gestión de riesgos y ciberseguridad en agencias públicas y privadas.

En el terreno de la transparencia, afirmó, la captura de imagen de cada boleta emitida y las auditorías postelectorales independientes se convirtieron en herramientas clave para reforzar la confianza pública y despejar dudas sobre la legitimidad de los resultados.

Madeline Pumariega Madeline Pumariega, presidenta del Miami-Dade College, junto a Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado. CESAR MENENDEZ DLA

Llamado a la acción para 2026

Al mirar al próximo ciclo, García recalcó que 2026 traerá un calendario completo de elecciones municipales, primarias y generales en todo Miami-Dade.

En un mensaje enfocado en la defensa de la democracia, exhortó a los residentes a registrarse, informarse y ejercer el voto para honrar el legado de los padres fundadores y preservar la libertad y la soberanía ciudadana.

Rueda de prensa

Tras el discurso, la supervisora conversó con los medios y preguntada sobre la necesidad del evento, explicó con el Estado de las Elecciones busca mostrar al público que las elecciones no ocurren solo una vez al año, sino de manera constante, y que la educación y la transparencia, incluyendo visitas guiadas a la sede, son clave para elevar la confianza y la participación. Aunque reconoció avances en el registro de los votantes y tecnología, señaló como reto pendiente aumentar la participación, que "en algunas contiendas ronda el 20 %", apostando a más contacto con las comunidades y a intensificar el trabajo con los medios.

[email protected]