Miami-Dade: Hitos y retos que definen el año 2023

La creciente inmigración se reflejó en el sistema de escuelas públicas de Miami-Dade al crecer la población de niños y adolescentes ávidos de cupos escolares. A principios de año, el distrito escolar había matriculado más de 14.800 estudiantes provenientes de otros países. De ellos 10.000 eran cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Una cifra que superaba en 1.400 los estudiantes matriculados el año anterior.

Transporte público

La problemática del transporte público persiste. A pesar de la aprobación de un contrato por 175 millones de dólares con New Flyer of America Inc. para 100 autobuses eléctricos, la elección generó controversia debido al costo y la necesidad de infraestructura adicional necesaria para este tipo de vehículos. Cada uno de los 100 autobuses contratados superaba los 1.7 millones de dólares. Mientras que el precio de un autobús de combustible no superaba los 500.000 dólares sin la necesidad de crear nuevas infraestructuras para su explotación.

En julio, la Comisión del condado respaldó el programa Better Bus Network para mejorar el servicio de Metrobús, aunque la implementación de tarifas gratuitas durante 48 días por parte del Departamento de Transporte, sin la debida aprobación, llevó a la suspensión del director Eulois Cleckley en octubre.

Gestión de residuos

La crisis de malos olores en el Doral, provenientes de la planta Covanta, y el incendio de dicha instalación de reciclaje de deshechos en febrero, plantean la necesidad de decidir si reconstruirla o reubicarla. En la planta siniestrada, de propiedad condal, se procesaba la mitad de la basura recogida en los hogares de Miami-Dade y los convertía en energía eléctrica que abastecía a unos 35.000 usuarios. Reconstruir la planta, según un estudio al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS, costaría unos 91.5 millones de dólares, 35 millones provendrían de “los fondos de los seguros de incendio”.

La indecisión de la Comisión condal sobre la ubicación de la próxima planta de deshechos no fue impedimento para aprobar el aumento en la tarifa de recolección domiciliaria de desechos propuesto por la alcaldesa Levine Cava. Se agregaron 36 dólares a la tarifa anual actual de 509 dólares.

Kaseya Center y Crisis del combustible

Un contrato de 117 millones de dólares cambió el nombre del recinto deportivo del condado, que antes se llamó Americana Airlines Arena, de FTX a Kaseya Center. Así la sede del equipo de básquet Miami Heat logró los recursos necesarios tras la pérdida de su anterior patrocinador tras declararse en bancarrota, dejando sin valía un contrato por 135 millones de dólares del que también dependía el Plan de Paz y Prosperidad impulsado por la alcaldesa.

Por otra parte, la escasez de combustible causada por las lluvias e inundaciones en Port Everglades destacó la fragilidad del suministro de gasolina en la región que depende mayormente de la entrada de gasolina por el Puerto Everglades, en Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Viviendas Asequibles

La alcaldesa Levine Cava reconoció la crisis de viviendas asequibles como el problema más grave y anunció la construcción de 32.000 viviendas para abordar la situación. Fuimos testigos de la inauguración del proyecto en River Parc, en colaboración con The Related Group, creó 500 viviendas asequibles.

Iniciativas que no llegan a buen puerto

Varias propuestas de la Comisión no prosperaron, incluyendo medidas para proteger a los empleados que trabajan al aire libre del calor y la iniciativa de desarrollar el agroturismo, la propuesta de construir Miami Wilds, un parque acuático, tampoco avanzó debido a preocupaciones ambientales. La polémica alrededor de esta última propuesta fue que el proyecto de construcción del parque había sido ganado en licitación hace más de 10 años.

Candidaturas y presupuesto histórico

En el ámbito político, se destacan el lanzamiento de las candidaturas para alguacil, tasador de la propiedad y alcalde condal en las elecciones de 2024. Hasta ahora, aspiran al cargo de la jefatura de la Policía condal los republicanos Ignacio Álvarez, Jaspen Bishop, Ruamen J. de la Rúa, Alexander Fornet, Mario Knapp, Orlando J. López, Rolando Riera Jr., John Rivera y Ernesto Rodríguez, así como los demócratas John M. Barrow, Susan Khoury y Rickey Mitchell.

Por su parte, la demócrata Marisol Zenteno y el republicano Tomás Regalado presentaron su candidatura para ocupar la silla del tasador de la propiedad de Miami-Dade.

Otro gran titular este año fue la aprobación por parte de la Comisión de Miami-Dade de un presupuesto récord de casi 11.700 millones de dólares que, según la alcaldesa, está en parte destinado a mantener programas sociales y mejorar infraestructuras.

En 2023, en Miami-Dade se reflejó una compleja confluencia de desafíos, desde la crisis de las viviendas asequibles, hasta la gestión de residuos, algunos de las cuales quedaron sin respuestas claras y tendremos que esperar al año 2024 con la esperanza de ver acciones efectivas por parte de las autoridades locales.

