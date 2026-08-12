Votación anticipada entra en su etapa decisiva en Miami-Dade y Broward

Electores ejercen su derecho en un recinto electoral en Florida.

MIAMI.- La votación anticipada para las primarias de Florida avanza en Miami-Dade y Broward con decenas de sedes habilitadas antes de la jornada del martes 18 de agosto, cuando la ciudadanía elige candidaturas federales y estatales, además de cargos judiciales, escolares y de gobierno local.

Aunque el estado aplica un sistema de primarias cerradas, el proceso no está reservado únicamente para republicanos y demócratas. Los residentes sin afiliación política también pueden pronunciarse en las contiendas no partidistas correspondientes a su domicilio como las de jueces, aspirantes a la Junta escolar y comisionados del gobierno condal.

comicios South Miami celebra elecciones generales el 3 de noviembre junto con los comicios nacionales

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, reconoció en entrevista exclusiva con este rotativo que esta convocatoria suele despertar menos interés que las generales, por lo que exhortó a revisar la boleta, que circula con toda la información desde hace dos semanas con las ediciones impresas de Diario Las Américas, y acudir a las urnas.

“Las primarias siempre tienen una participación baja, pero les pedimos a las personas que, por favor, salgan a votar porque hay muchas cosas importantes en la boleta”, afirmó.

García atribuyó la escasa atención, entre otros factores, a las vacaciones de verano y a los preparativos familiares por el comienzo del curso escolar.

Los inscritos en los partidos Republicano y Demócrata seleccionarán a sus respectivos aspirantes a gobernador y vicegobernador, Senado de Estados Unidos, Cámara de Representantes federal, director financiero de Florida y comisionado de Agricultura.

Según la circunscripción, también aparecen puestos del Senado y la Cámara estatal. Quienes resulten nominados avanzarán a los comicios generales del 3 de noviembre.

Los electores sin afiliación partidista, por su parte, pueden intervenir en carreras para jueces, juntas escolares y determinadas comisiones locales.

“¿Qué es más importante que elegir un juez? Eso es importantísimo. Hay que exhortar a las personas a que salgan a votar”, subrayó la funcionaria.

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade. CORTESÍA DEMD

En Miami-Dade se disputan los distritos 2, 5 y 8 de la Comisión; los escaños 1 y 8 de la Junta Escolar; los grupos 5, 35, 67, 69 y 76 del 11no Circuito Judicial, y el Grupo 25 de la Corte del Condado.

La primaria universal para representante estatal por el Distrito 109 está abierta a todos los votantes habilitados en esa demarcación, sin importar su inscripción política. Miami, Miami Gardens y Sweetwater celebran, además, elecciones municipales.

El contenido de cada papeleta varía según el domicilio, la circunscripción y, en las disputas partidistas, la organización a la que pertenezca el ciudadano.

García recomendó consultar la boleta de muestra personalizada en el portal de su oficina o acceder a ella mediante el código QR incluido en el material informativo enviado a los hogares. Esa revisión permite conocer de antemano las opciones disponibles.

Miami-Dade habilitó 23 locales para sufragar antes del día oficial. El plazo, iniciado el 3 de agosto, concluirá el domingo 16. Las instalaciones funcionarán de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. hasta el viernes 14; durante el último fin de semana abrirán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La red abarca Coral Gables, Aventura, Hialeah, Homestead, Miami Beach, Miami Gardens, Miami Lakes, North Miami, Westchester, West Kendall y el sur del territorio.

Entre las ubicaciones figuran las bibliotecas Coral Gables, Coral Reef, Hispanic, John F. Kennedy, Kendale Lakes, Kendall, Lemon City, North Dade Regional, North Miami Public, North Shore, Northeast Dade-Aventura, West Kendall Regional y Westchester Regional.

La relación incluye también la Universidad Internacional de Florida, el Historic Garage, el Homestead Community Center, el Joseph Caleb Center, el Ayuntamiento de Miami Beach, el Miami Lakes Community Center, la oficina principal de Elecciones en Doral, la instalación multipropósito Rebeca Sosa, el South Dade Government Center y el Stephen P. Clark Center.

Durante esta modalidad, cualquier elector registrado en Miami-Dade puede acudir a la sede que prefiera. El martes 18, en cambio, deberá presentarse en el recinto asignado.

La supervisora aseguró que el equipamiento superó las pruebas logísticas requeridas y el personal recibió la capacitación correspondiente. Según dijo, el procedimiento se desarrolla con agilidad.

“Tenemos un equipo espectacular. Todo está funcionando perfectamente y el personal está muy bien entrenado. Pueden ir tranquilamente a votar, no se demoran cinco minutos y ejercen ese derecho tan importante”, sostuvo.

García explicó que ha recorrido las instalaciones para comprobar su funcionamiento y destacó el orden mantenido desde el comienzo.

“Hemos visitado todos los centros de votación anticipada y estoy muy contenta porque contamos con un equipo fantástico que lo lleva todo muy organizado”, señaló.

En Broward, esta alternativa comenzó el 8 de agosto y continuará hasta el domingo 16, diariamente de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Broward dispone de 21 puntos repartidos entre Fort Lauderdale, Hollywood, Hallandale Beach, Miramar, Weston, Tamarac, Lauderhill, Wilton Manors, Davie, Cooper City, Parkland, Pompano Beach y otras comunidades.

Los espacios habilitados son African American Research Library; Broward County Supervisor of Elections Office; Davie/Cooper City Branch Library; Emma Lou Olson Civic Center; Fort Lauderdale Branch Library/ArtServe; Hallandale Beach Cultural Community Center; Hillsboro Community Center; Hollywood Branch Library; Island City Cultural Center de Wilton Manors y Lauderhill Towne Centre Library.

Completan la lista Miramar Branch Library; Nob Hill Soccer Club; North Regional Library; Northwest Regional Library; Pine Trails Amphitheatre; E. Pat Larkins Community Center; South Regional Library; Southwest Regional Library; Tamarac Branch Library; West Regional Library y Weston Branch Library.

Las papeletas contienen las disputas estatales correspondientes a cada agrupación, junto con los distritos aplicables del Congreso y la Legislatura de Florida.

En el plano local se define el Distrito 6 de la Comisión de Broward. Las carreras no partidistas comprenden los asientos 1, 4, 6 y 7 de la Junta Escolar, así como el escaño 8 de representación general.

También figuran el Grupo 52 del 17mo Circuito Judicial y el Grupo 11 de la Corte del Condado. Cada residente debe verificar cuáles de estas posiciones le corresponden.

DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una entrevista con la oficina del supervisor de Elecciones de Broward, Joe Scott, para conocer su valoración sobre el desarrollo del proceso y los preparativos para el 18 de agosto. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Quienes sufraguen presencialmente en cualquiera de las dos jurisdicciones deberán presentar una identificación aceptada con fotografía y firma. La licencia de conducir de Florida, la tarjeta estatal de identidad y el pasaporte estadounidense se encuentran entre los documentos admitidos.

Las boletas enviadas por correo tendrán que llegar a la autoridad competente antes de las 7:00 p.m. del martes 18. El matasellos de ese día no será suficiente si el sobre se recibe después del plazo.

Las estaciones seguras destinadas a recogerlas operan durante la etapa anticipada en los horarios y lugares autorizados. En la fecha oficial no podrán depositarse en un recinto ordinario.

Quienes solicitaron esa modalidad, pero prefieran participar presencialmente, pueden llevar la papeleta recibida para que sea anulada antes de emitir otra. Si no la presentan, los trabajadores comprobarán su estado en el sistema.

El día de las primarias, los colegios asignados abren de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Quienes estén en fila al momento del cierre conservarán el derecho a sufragar.

Más allá de escoger a los candidatos que competirán en noviembre, esta convocatoria puede definir puestos judiciales, escolares y condales con impacto directo en la vida cotidiana de los residentes.

“Lo que hace falta es que vengan más personas a votar”, reiteró García.

Las urnas ya están abiertas y la decisión corresponde ahora a los ciudadanos.