viernes 5  de  diciembre 2025
ELECCIONES 2025

"Las urnas están abiertas", llamado de la supervisora de elecciones tras inicio de votación anticipada en Miami-Dade

Ante el comienzo de la votación anticipada este viernes, la supervisora de elecciones, Alina García, advirtió sobre el riesgo del abstencionismo en la definición de cargos claves

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.

CESAR MENENDEZ DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, hizo un llamado a la movilización ciudadana en las municipalidades de Miami, Hialeah y Miami Beach para que los electores acudan a las urnas durante el periodo de votación anticipada que inició este viernes y finaliza el domingo 7.

La funcionaria aseguró que uno de sus propósitos es revertir la tendencia histórica de baja participación en estas definiciones de segunda vuelta, donde se disputan puestos determinantes como la alcaldía de Miami y escaños legislativos en Hialeah y Miami Beach.

El peso del deber democrático

En declaraciones a Diario Las Américas, García enfatizó que la preservación del sistema democrático depende estrictamente de la acción del votante. La funcionaria manifestó su preocupación por el ausentismo habitual en estas instancias finales y recordó a la población que la “libertad política” requiere mantenimiento constante.

"Vivimos en el mejor país del mundo, el más grande, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar la democracia y una forma de hacerlo es saliendo a votar", afirmó García.

La titular de la agencia electoral fue enfática al solicitar a los residentes de las tres ciudades que no dejen pasar la oportunidad de ejercer su derecho al voto este fin de semana.

"Exhorto a todos aquellos que viven en las ciudades de Miami, Miami Beach y Hialeah a que, por favor, salgan a votar. Que se escuche su voz", sentenció.

Batallas claves

El llamado de la funcionaria cobra especial relevancia ante el calibre de las contiendas que se definirán el próximo martes 9.

En la ciudad de Miami, la atención se centra en la contienda por la alcaldía, que enfrenta a dos candidatos con visiones contrastantes: la excomisionada condal Eileen Higgins y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.

Además, en el Distrito 3 de Miami el excomisionado Frank Carollo busca recuperar su antiguo escaño frente al empresario Rolando Escalona.

En Miami Beach, los votantes deben decidir el futuro del Grupo 1 de la Comisión. La contienda enfrenta a Monica Matteo-Salinas, con amplia experiencia como funcionaria municipal, contra la abogada Monique Pardo Pope, en una elección que completará el cuerpo legislativo de La Playa.

Por su parte, Hialeah renovará dos escaños en su Concejo municipal tras una primera vuelta muy reñida. En el Grupo 3 compiten Gelien Pérez y Jessica Castillo, mientras que en el Grupo 4 se enfrentan el estudiante universitario William ‘Willy’ Marrero y el agrimensor Javier Morejón.

Impacto en la vida cotidiana

García explicó a este rotativo que el gobierno municipal representa el nivel administrativo con mayor injerencia en la rutina del ciudadano, desde la recolección de basura hasta la seguridad pública.

"Las municipalidades son el gobierno más cercano a nosotros, es el gobierno que más influencia nuestras vidas cotidianas", detalló la funcionaria.

Y para ilustrar la importancia de estos cargos, agregó: "Es el gobierno que dice dónde va el semáforo, cuánto le van a cobrar de amillaramiento en los impuestos, qué tiempo se demoran en llegar la policía y los bomberos a su casa".

Cronograma y logística

La oficina de elecciones ha dispuesto un operativo especial para facilitar el sufragio. Los centros de votación anticipada operarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche durante este viernes, sábado y domingo.

La supervisora García aclaró que esta flexibilidad busca captar a los votantes que, por razones laborales, no podrían asistir el día oficial de la elección, pautado para el martes.

Para aquellos que decidan esperar hasta el martes, la funcionaria advirtió sobre reglas estrictas respecto a las boletas de voto ausente. "El 9 de diciembre, martes, tenemos las urnas abiertas, [pero] no pueden entregar su boleta ausente en los colegios electorales el día de las elecciones", aclaró.

Quienes tengan una boleta de este tipo y no la hayan enviado por correo, deberán llevarla personalmente a la oficina principal del Departamento de Elecciones, ubicada en el 2700 NW 87 Avenida, en Doral.

La funcionaria recordó que la comunidad cuenta con asistencia disponible para cualquier elector confundido sobre su recinto de votación.

Los ciudadanos inscritos pueden verificar la dirección exacta en su tarjeta de votante o comunicarse directamente a la línea de ayuda 305-499-8683 para recibir orientación inmediata.

